« LE BUDGET DE LA CAQ ABANDONNE LES QUÉBÉCOIS FACE À LA CRISE DE L'HABITATION », SELON VIRGINIE DUFOUR

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La députée provinciale de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, Virginie Dufour, dénonce l'incapacité du gouvernement de la CAQ à répondre à la crise du logement. Elle souligne que le budget 2026-2027, présenté hier, prévoit la construction de seulement 1 000 logements abordables au cours des trois prochaines années. « Alors que la crise du logement est devenue une crise de l'abordabilité, le budget de la CAQ rate complètement la cible. Les Québécois peinent à joindre les deux bouts, et ce budget ne leur offre aucun répit. », affirme-t-elle.

Abandon des premiers acheteurs

La députée déplore également la baisse prévue des mises en chantier, qui chuteront de 39 % entre 2026 et 2030. Elle réagit : « Ce budget caquiste était leur dernière chance de corriger le tir. Pour faciliter l'accès à la propriété des jeunes, il faut à la fois construire davantage de logements et offrir des mesures fiscales structurantes. »

Des économies sur le dos des plus vulnérables

La députée de Mille-Îles a interpellé la ministre de l'Habitation, Caroline Proulx, au sujet de la suspension du Programme d'adaptation de domicile. La porte-parole du PLQ en habitation rappelle que le programme est fermé depuis plus d'un an et que les 12 derniers mois ont été consacrés uniquement au traitement des dossiers en attente.

« Le budget caquiste ne prévoit que 30 millions sur deux ans, soit la moitié des sommes mises l'année dernière pour ce programme. Les personnes en perte d'autonomie, dont le nombre ne cesse d'augmenter, devront s'armer de patience pour adapter leur logement », ajoute-elle.

Des infrastructures négligées et sous-financées

Le redressement des infrastructures municipales, évalué à 16,6 G$ pour les années 2026-2036, ne recevra que 7,3 G$ pour cette période. Cela est nettement insuffisant! Virginie Dufour cite en exemple le projet d'agrandissement de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé, qui est inscrit au PQI depuis 2018 et qui n'est pas passé à l'étape de la réalisation. Elle mentionne également l'agrandissement du Cegep Montmorency, qui est lui aussi toujours en planification, même s'il déborde depuis des années.

« Laval ne reçoit que 3% de l'enveloppe du PQI alors qu'elle représente 5% de la population du Québec. Ce ratio ne peut répondre aux besoins des citoyens. Laval mérite mieux! », conclut-elle.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]