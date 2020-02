« La paternité 2.0 est arrivée et c'est ensemble que nous la célébrons » - Jonathan Roberge

L'animateur et humoriste sera le porte-parole de la Semaine Québécoise de la Paternité 2020

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir fait sa marque dans l'univers médiatique québécois grâce notamment à la web-série « Fiston » et la télésérie « Papa » présentée à TVA, Jonathan Roberge endossera de nouveau ses habits de père fier et engagé en agissant à titre de de porte-parole de la prochaine Semaine Québécoise de la Paternité, qui se tiendra du 15 au 21 juin 2020.

Jonathan Roberge, porte-parole de la Semaine Québécoise de la Paternité (Groupe CNW/Regroupement pour la Valorisation de la Paternité)

Une association toute naturelle pour celui dont le rôle de père a jusqu'ici été un important moteur de création. « Un jour, j'ai lu une phrase de Bernard Werber qui disait « Dans une prochaine vie, papa, j'aimerais te reprendre comme père ». Cette phrase m'avait frappée car je me disais qu'il n'y avait plus grand amour que celui qui traverse les frontières de la vie », a témoigné le nouveau porte-parole.

Sur ce que signifie la paternité pour lui, il ajoute : « Être père, c'est être un modèle, c'est partager la charge mentale à la maison, c'est changer le monde, mais c'est surtout ramasser des goldfishs dans un siège d'auto pour enfant, changer des couches et crier : « Dodo j'ai dit!!! » pendant que les morveux se chamaillent au lieu de dormir. La paternité est vouée à évoluer dans un monde en continuel changement en matière d'équité. La paternité 2.0 est arrivée et c'est ensemble que nous la célébrons. »

Parler plus directement aux pères

Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), l'organisme responsable de la Semaine Québécoise de la Paternité, s'est montré très fier de cette nouvelle collaboration, dévoilée à l'occasion de la Su-Père conférence, le colloque annuel du RVP réunissant près de 300 intervenants concernés par la paternité.

« L'an dernier, en lançant le mot-clic #fierdetrepere, nous souhaitions encourager les pères à s'afficher, à se rendre visibles et à exprimer haut et fort leur désir d'être pleinement engagés auprès de leurs enfants. Cette année, nous passons à un autre niveau. Avec Jonathan comme porte-parole, qui incarne si bien l'image d'une paternité moderne, loin des clichés, nous pourrons nous adresser beaucoup plus directement à eux, avec un discours plus incarné, et un modèle auquel ils pourront facilement s'identifier », a-t-il expliqué.

Des centaines d'activités dans tout le Québec

La Semaine Québécoise de la Paternité 2020 se déroulera du 15 au 21 juin. Cette semaine vouée à la promotion et à la valorisation de la paternité proposera une centaine d'activités à travers le Québec pour célébrer l'engagement paternel dans le plaisir grâce à la participation, entre autres, des quelque 250 membres du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité présents dans toutes les régions du Québec.

Pour plus d'information sur la Semaine Québécoise de la Paternité : www.fierdetrepere.ca

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)

Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les régions du Québec dont le mandat est de faire la promotion de l'engagement paternel pour le bien-être des enfants, dans une perspective familiale, dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le RVP s'est donné comme objectif de permettre l'intégration des réalités paternelles dans les services à la famille et les politiques publiques québécoises.

