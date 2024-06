LAVAL, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Préparez-vous à vivre une journée mémorable ce 1er juillet au Centre de la nature de Laval! Pour célébrer la fête du Canada, nous vous invitons à une grande fête familiale de 12 h à 19 h, conçue pour enchanter les visiteurs de tous âges. Venez partager un moment de bonheur et de convivialité avec la communauté lavalloise, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Nous avons prévu une expérience inoubliable. Le Centre de la nature de Laval se transformera en un immense terrain de jeu avec des attractions pour tous : des jeux gonflables où les enfants pourront s'amuser en toute sécurité, des kiosques de jeux pour tester vos habiletés, ainsi que des comptoirs de maquillage pour ajouter une touche de fantaisie.

Les points forts de la journée incluent des spectacles spécialement conçus pour les enfants, les transportant dans un monde de rêve et d'aventure. De plus, la présence de la Gendarmerie royale du Canada ajoutera une note patriotique.

Un moment particulièrement émouvant sera la cérémonie d'assermentation des nouveaux Canadiens, symbolisant les valeurs d'accueil et de diversité que chérit notre communauté. Et bien sûr, le partage du gâteau traditionnel de la fête du Canada offrira un moment de gourmandise pour tous.

Ne manquez pas cette occasion de créer des souvenirs durables avec vos proches. Joignez-vous à nous pour vibrer au rythme de la fête du Canada, un événement qui promet d'être aussi divertissant qu'inspirant. Tous les détails de l'événement sont disponibles sur notre site web feteducanadalaval.net.. Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer des surprises que nous vous réservons!

Venez célébrer en famille, resserrer les liens et vivre une journée exceptionnelle au cœur de Laval!

