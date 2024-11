OTTAWA, Canada, 27 novembre 2024 /CNW/ -- KOORUI donne le coup d'envoi de sa vente du Vendredi fou avec de massives réductions de prix sur une gamme d'écrans les plus vendus, avec des remises allant jusqu'à 40 %. Que vous soyez plongé dans les jeux ou concentré sur votre travail, vous pouvez profiter des performances exceptionnelles d'un écran haut de gamme. Cette offre exclusive n'est offerte que sur Amazon pendant la période de promotion.

Offre valide : (Du jeudi 21 novembre 2024 au lundi 2 décembre 2024)

Le Vendredi fou de KOORUI commence officiellement sur Amazon!

Achetez ces articles en ligne :

https://www.amazon.ca/stores/page/6789B65C-7D5F-4F51-B0B5-98015E247E94

Articles promotionnels en vedette

Titre : Écrans incurvés 24 pouces KOORUI

Numéro de modèle 24N5C

Caractéristiques : 23,6 po / HD complète / 1800R / Soins oculaires / HDMI, VGA

Prix de catalogue : 145,99 ⇒ Prix de vente : 104,49 (économie de 28 %)

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0BJZ8Y2FL?maas=maas_adg_6F1BEBB64CF57EFEE98D70663BA6D77695_afap_abs&ref_aa_maas&tag=maas&th=1





Numéro de modèle 27N1A

Caractéristiques : 27 pouces /Pleine HD / 75 Hz / Soins oculaires / HDMI, VGA

Prix de catalogue : 159,99 ⇒ Prix de vente : 113,98 ( économie de 29 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0C33GP4RB?maas=maas_adg_9ED3064CCBCD2CB7AE03906342AA1145_afap_abs&ref_aa_maas&tag=maas&th=1





Numéro de modèle N07

Caractéristiques : 27 pouces / 4K / 75Hz / HDR 10 / HDMI, DisplayPort

Prix de catalogue : 159,99 ⇒ Prix de vente : 113,98 ( économie de 29 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0C6T7Y81Q?maas=maas_adg_993A79B16C8B236A5721B2010FBEC205_afap_abs&ref_aa_maas&tag=maas&th=1





Numéro de modèle 25E3A

Caractéristiques : 24,5 pouces / Pleine HD / 170 Hz / 1MS / Technologie AdaptiveSync / HDMI, DisplayPort

Prix de catalogue : 189,99 ⇒ Prix de vente : 119,99 ( économie de 37 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0BNDZWC3L?maas=maas_adg_212029281AE04EEC07237BF0C48C512F_afap_abs&ref_aa_maas&tag=maas&th=1





Numéro de modèle GN02

Caractéristiques : 27 pouces / Pleine HD / 240Hz / 1MS / Technologie AdaptiveSync / HDMI, DisplayPort

Prix de catalogue : 249,99 ⇒ Prix de vente : 199,48 ( économie de 20 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B09SG26D3F?maas=maas_adg_446060C391EBD3B65177410FCE6336B6_afap_abs&ref_aa_maas&tag=maas&th=1





Numéro de modèle 27E6CA

Caractéristiques : 27 pouces / Pleine HD / 1800R / Adaptive Sync

Prix de catalogue : 233,99 ⇒ Prix de vente : 167,18 ( économie de 29 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0CC1BMM7W





Numéro de modèle 32E6QC

Caractéristiques : 31,5 pouces / QHD / 1500R / Adaptive Sync

Prix de catalogue : 382,99 ⇒ Prix de vente : 279,99 ( économie de 27 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0CCJQ3LR2





Numéro de modèle 24N1A

Caractéristiques : 24 pouces / Pleine HD/ 99 % sRGB/Soins oculaires

Prix de catalogue : 149,99 ⇒ Prix de vente : 89,97 ( économie de 40 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0C5HVPNGR





Numéro de modèle 24N6

Caractéristiques : 24 pouces / Pleine HD / 100 Hz/pivotement et hauteur réglable

Prix de catalogue : 149,99 ⇒ Prix de vente:127,49(économie de 15 % )

Achetez maintenant : https://www.amazon.ca/dp/B0CTK6SMZ8

À propos de KOORUI

KOORUI est une marque innovante de technologie et de style de vie du groupe HKC, un chef de file de l'industrie des écrans à semi-conducteurs en Chine. Fondée le 4 mai 2021, date qui coïncide avec la Journée de la jeunesse, KOORUI se consacre à la conception, à la recherche, au développement et à la vente de matériel intelligent et d'électronique grand public..

S'appuyant sur la grande expertise du groupe en matière de R&D, de matières premières, de design et d'artisanat, KOORUI combine un service client de haute qualité, une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation des coûts pour offrir des produits exceptionnels. Cette approche holistique a fait de KOORUI une marque mondialement reconnue dans l'industrie de l'électronique grand public. Connus pour leurs taux de rafraîchissement impressionnants, leur qualité graphique supérieure et leurs conceptions innovantes, les écrans KOORUI ont gagné la confiance des joueurs, des concepteurs et des utilisateurs professionnels. Grâce à une philosophie fondée sur le pragmatisme, l'intégrité, l'innovation et la recherche de l'excellence, KOORUI s'engage à offrir des expériences visuelles exceptionnelles grâce à sa technologie avancée et à ses fonctions axées sur l'utilisateur.

Personne-ressource pour les médias :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568251/KOORUI_Black_Friday_officially_starts_Amazon.jpg

SOURCE Koorui