MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de dévoiler aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire menée dans le cadre de son initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Ce dévoilement s'est tenu en présence de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que du président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc.

Cette grande campagne publicitaire multiplateforme, développée par l'agence Publicis*, sera déployée dès aujourd'hui et s'échelonnera sur plusieurs semaines. Pensée autour de divers verbes rassembleurs inspirés par le mot « centre-ville », cette campagne vise à réaffirmer le rôle du centre-ville comme lieu où « se retrouver », « se motiver », « se divertir » et « vivre » ensemble. Elle s'appuie sur un slam composé par l'artiste montréalais Antoine Leclerc qui rend hommage au caractère créatif et innovateur du centre-ville de Montréal.

« La relance du centre-ville exige une ambition et un engagement à la hauteur du défi à relever. Particulièrement frappé par la crise, ce secteur doit redevenir le centre névralgique de l'économie de la métropole. Avec cette campagne, nous voulons que le retour des travailleurs dans les tours s'accompagne d'une réinvention de l'expérience du centre-ville. L'expérience humaine du centre-ville se décline à travers ses commerces, ses restaurants et ses multiples attractions. Cet aspect est au centre de notre campagne et de nos messages », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Je tiens à souligner l'engagement de la CCMM, à qui l'on doit cette initiative, ainsi que l'apport de nombreux partenaires qui s'affairent à repenser le cœur de Montréal pour en assurer la vitalité. Avec la résilience et la mobilisation que je constate tous les jours sur le terrain, je suis convaincue que nous saurons préserver et même bonifier ce qui fait de notre centre-ville un lieu d'affaires, de commerce et de loisir sans pareil », a affirmé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Revenir au centre-ville et dans les bureaux, c'est retrouver ce contact qui nous a tant manqué et qui est indispensable à notre créativité, à notre sociabilité et à notre humanité. La culture d'entreprise et les échanges informels sont des forces pour nos organisations et elles reposent sur la possibilité d'être physiquement sur les lieux de travail. La renaissance du centre-ville doit s'inscrire dans cette nouvelle normalité. Par cette campagne, nous souhaitons ultimement inspirer résidents, travailleurs, employeurs et décideurs à renouer avec Montréal. Je souligne l'implication du ministère de l'Économie et de l'Innovation et du ministre Pierre Fitzgibbon dans sa mise sur pied, ainsi que leur engagement envers notre plateforme de relance du centre-ville. Nous espérons que cette campagne saura toucher le cœur de tous les Montréalais et Montréalaises de façon à ce que tous puissent dire de nouveau "J'aime travailler au centre-ville" », a conclu Michel Leblanc.

Pour en savoir plus au sujet de la campagne et découvrir la vidéo manifesto, qui se situe au cœur de la stratégie, visitez le site Web de la Chambre.

* Consortium d'agences regroupant Publicis, Complice de marque, Hamak et Marelle Communications.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/