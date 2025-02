MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Dans le contexte des menaces tarifaires de Trump, la CSN salue la demande de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de favoriser les emplois au Québec pour remplacer les wagons MR-73, lesquels sont encore utilisés dans le métro de Montréal tous les jours, mais dont la fin de vie utile est imminente.

« C'est une demande que nous avons maintes fois répétée et qui s'avère d'autant plus importante dans le contexte que l'on connaît actuellement et dans la foulée de cette grande corvée souhaitée par le premier ministre Legault. Accélérer les projets de transport en commun en confiant la fabrication et l'entretien à des entreprises de chez nous, comme l'usine de La Pocatière, est un très bon moyen de valoriser notre expertise locale, ainsi que la main-d'œuvre québécoise », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]