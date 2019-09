« GNL Québec nous mène en bateau! » - Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Mercier et responsable solidaire en matière de transition écologique, Ruba Ghazal, a demandé au gouvernement Legault de mettre le projet GNL Québec en situation d'échec dans la foulée de l'avertissement de Pêches et Océans Canada sur l'étude d'impact réalisée par le promoteur sur le béluga du Saint-Laurent.

« GNL Québec sentait déjà mauvais, on sait maintenant que ce n'est pas juste le gaz. Le promoteur est prêt à dire tout et n'importe quoi pour faire passer son mégaprojet mégapolluant à travers la gorge des Québécoises et des Québécois, même quand la survie du béluga du Saint-Laurent est en jeu. Une chose est certaine: M. Legault et son gouvernement vont rapidement perdre la confiance de la population s'ils continuent à répéter les fausses nouvelles du promoteur », a affirmé Mme Ghazal.

« En 2019, il est impensable de donner notre feu vert à l'émission de 7 millions de tonnes de GES supplémentaires par année lorsque le promoteur est incapable de fournir un portrait honnête de l'impact de son projet. Le gouvernement Legault doit prendre acte des manquements répétés de GNL Québec et mettre fin à cette charade avant qu'elle ne devienne un désastre économique et environnemental pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Québec », a conclu la députée de Mercier.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095, simone.lirette@assnat.qc.ca