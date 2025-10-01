OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - En octobre, à l'occasion du Mois de l'histoire islamique canadienne, nous célébrons les nombreuses contributions des communautés musulmanes à notre histoire commune. Représentant près de 5 % de la population de notre pays, les personnes Canadiennes musulmanes continuent d'enrichir nos communautés de nombreuses façons, que ce soit par leur esprit d'innovation, leur culture ou leur engagement civique. Ce mois est l'occasion de réfléchir à ces réalisations et de reconnaître notre potentiel à bâtir ensemble un avenir encore plus prometteur.

En ce mois, je vous invite à découvrir la série de vidéos de la campagne « Ensemble pour le Canada », lancée à Montréal (Québec), ou les voix de personnes Canadiennes musulmanes prennent vie à travers des récits de résilience, d'appartenance et de réussite. Cette campagne s'inscrit dans la continuité de la campagne « Célébrer les générations musulmanes canadiennes » lancée à Ottawa (Ontario) l'année dernière, ainsi que de la campagne « Célébrons les contributions des femmes et des filles musulmanes » lancée à Edmonton (Alberta) en 2023.

Tout comme le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : Pour un Canada plus inclusif, ces histoires mettent en lumière ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous sommes unis : un pays où l'inclusion est plus qu'une simple valeur, c'est une pratique quotidienne. En écoutant, apprenant et agissant ensemble, nous pouvons reconnaître et lutter contre l'islamophobie dans nos communautés. J'encourage chaque personne à participer à ce cheminement vers l'unité et l'alliance, afin de s'entraider pour réussir et garantir que tous aient la possibilité de s'épanouir.

Ensemble, nous pouvons bâtir un pays où chaque personne a sa place, sa voix et son avenir. Allons de l'avant, ensemble pour le Canada!

