« Duranceau, faites vos devoirs! » : Des locataires livrent des calculatrices au bureau de la ministre responsable de l'Habitation, exigeant une réforme immédiate du calcul des hausses de loyer

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Face à l'explosion des hausses de loyer annoncées en janvier dernier par le Tribunal administratif du logement (TAL), plus de soixante locataires se sont réunis aujourd'hui devant le bureau de comté de Rawdon de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau.

Le message était urgent et clair : la ministre doit faire ses devoirs et recalculer à la baisse le pourcentage de hausse de loyer permis en 2025. « La méthode de calcul est illogique et injustifiée, et son application aveugle par le TAL a mené à une hausse historique des loyers de 5,9% », a expliqué André Trépanier du CAPE (Comité d'action Parc-Extension) et porte-parole du RCLALQ. « La ministre Duranceau favorise le profit des propriétaires au détriment du droit au logement. Qu'elle arrête immédiatement de se cacher derrière des mécanismes administratifs qui appauvrissent les locataires et mettent en péril la capacité de milliers de ménages à conserver un toit! »

Pour symboliser l'absurdité de la méthode de calcul actuelle des hausses de loyer, les locataires présents à l'action ont livré des calculatrices à la ministre, accompagnées de slogans et de prises de parole exprimant leur sentiment d'impuissance face à des hausses jugées « légales » malgré leur impact dévastateur. « Nous ne tolérerons pas des augmentations mensuelles de cent, voire deux cents dollars, d'un seul coup, tout simplement parce que la ministre semble dépassée par la situation. Nous demandons à Mme Duranceau de bien faire ses devoirs et de revenir devant les locataires du Québec avec des solutions immédiates », a martelé Judith Wong, locataire de Parc-Extension, un quartier de Montréal.

Cette action s'inscrit dans une série de mobilisations amorcées la semaine dernière par le RCLALQ, dont un point de presse tenu le 18 mars en collaboration avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Conseil Central du Montréal métropolitain-Confédération des syndicats nationaux (CCMM-CSN) et le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), mettant en lumière l'urgence d'agir face aux décisions gouvernementales qui contribuent à l'appauvrissement des locataires en contexte de crise économique.

Les groupes membres du RCLALQ appellent à l'action, et invitent les locataires de tous les coins du Québec à envoyer des courriels et à téléphoner à la ministre Duranceau pour exiger l'abandon immédiat de la composante du revenu net dans le calcul des hausses de loyer. Cette mesure pourrait rétablir l'équilibre en limitant les bénéfices des propriétaires. Des modèles de lettres sont disponibles au public sur le site du RCLALQ: https://rclalq.qc.ca/campagne/courriel-et-telephone-rouge/

André Trépanier, le porte-parole du RCLALQ, a ajouté une invitation à se mettre en action: « Le RCLALQ appelle les locataires et les groupes concernés à se mobiliser en grand nombre lors de la Journée des locataires, qui se tiendra à Drummondville le 24 avril prochain. Cette manifestation sera l'occasion de rassembler les locataires et leurs allié•es pour revendiquer des mesures immédiates et à moyen terme pour agir sur la crise du logement, et assurer un réel contrôle de loyer au Québec. »

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

