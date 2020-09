- Daniel Breton, Président et directeur général, Mobilité Électrique Canada

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le gouvernement Canadien a dévoilé dans son discours du trône de nouvelles mesures qui accéléreront la transition vers les véhicules électriques ainsi qu'une économie plus saine grâce à des mesures telles que:

Un nouveau fonds pour attirer les investissements dans la fabrication de produits zéro émission et une réduction de moitié du taux d'imposition des sociétés pour ces entreprises. « Un bon exemple d'adaptation vers un avenir neutre en carbone réside dans la construction de véhicules et de batteries zéro émission. Du nickel au cuivre, le Canada dispose des ressources nécessaires à ces technologies propres. Ces ressources, jumelées à l'expertise canadienne, représentent l'avantage concurrentiel du Canada. »

Un soutien accru envers les consommateurs, les entreprises et les sociétés en travaillant à rendre les véhicules électriques plus abordables;

Un investissement accru dans l'élargissement des infrastructure de recharge à l'échelle du pays;

« Les entrepreneurs, économistes, scientifiques, environnementalistes et médecins sont tous d'accord pour dire que de nombreux emplois du futur viendront de la transition mondiale vers les transports propres et les énergies renouvelables. MÉC applaudit donc les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Canada car il en train de faire coïncider l'économie, la santé et l'environnement tout en ayant comme objectif que le Canada devienne le pays le plus compétitif au monde pour les entreprises de technologies propres. Nos membres seront présents pour soutenir le Canada dans son travail pour mettre en place ces investissements importants.»

Mobilité Électrique Canada est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l'accélération de l'électrification des transports de tous types. Fondé en 2006, MÉC est un des tous premiers organismes spécialisés en mobilité électrique au monde. Avec plus de 200 membres comprenant des fournisseurs d'électricité, des fabricants de véhicules, des gestionnaires de flotte, des fournissseurs d'infrastructures de recharge, des syndicats, des universités, des villes, des associations de propriétaires de véhicules électriques et des ONG.

