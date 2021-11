« Déconfinons la conversation autour des violences genrées » - Lancement de la campagne 2021 des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes

Le comité des 12 jours d'action, composé de collectifs féministes panquébécois et coordonné par la Fédération des Femmes du Québec (FFQ), invite tous celles et ceux qui le souhaitent à se réunir pour le lancement de la campagne 2021 le jeudi 25 novembre à 13h devant la station Henri-Bourassa (à la sortie des autobus 48, 49 et 171). Tweet this

Pour l'édition 2021 de cet événement, le comité 12 jours a souhaité mettre en lumière l'exacerbation, l'invisibilisation et la normalisation des violences vécues par les femmes depuis le début de la pandémie. Et rappeler également qu'en 2021, les femmes, qu'elles soient autochtones, travailleuses de la santé, racisées et immigrantes, membres des communautées LGBTQ+, en situation de handicap, confinées, incarcérées, sans statut, travailleuses du sexe ou en situation d'itinérance, subissent des violences, entre autres et surtout, à cause de leur genre.

Le comité invite donc les groupes féministes et l'ensemble de la société à « déconfiner les conversations autour des violences genrées » ainsi qu'à faire entendre et résonner les histoires réelles des femmes qui vivent ces violences dans le silence. Ces histoires et vécus qui peuvent être difficiles à entendre ont un énorme pouvoir de transformation sociale. Pour mettre fin aux violences, il faut en parler!

Des dizaines d'activités à travers le Québec

La campagne qui se déroulera du 25 novembre au 6 décembre sera l'occasion de tenir et d'organiser des conférences, des ateliers de discussion, des formations, des expositions artistes, des cercles de paroles et des visionnements de films et documentaires. Autant d'occasions pour écouter et valoriser le vécu des premières concernées par les enjeux de violence dont les voix sont encore trop peu écoutées ou considérées. Le répertoire de ces activités ouvertes au public est disponible et mis à jour quotidiennement sur le site des 12joursdaction.com

À propos du Comité 12 jours

Coordonné par la Fédération des Femmes du Québec (FFQ), le Comité 12 jours est une coalition innovante au Québec qui regroupe près d'une vingtaine d'organismes, par et pour des femmes faisant face à une marginalisation systémique, qui travaillent sur le terrain et ont une expertise unique, en intervention et en lutte contre les violences envers les femmes et en défense des droits des femmes. Depuis 11 ans, le Comité 12 jours coordonne une campagne annuelle, du 25 novembre au 6 décembre, visant l'élimination des violences systémiques et institutionnelles faites aux femmes.

Cette année nous comptons parmi nos membres : le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, DAWN/Réseau d'action femmes handicapées, Amal Center for Women, l'R des centres de femmes, la Maison des femmes sourdes, Solidarité sans frontières, Native Women's Shelter of Montreal, Conseil québécois LGBT, Institut Simone de Beauvoir, Regroupement naissance respectées, Stella, l'amie de maimie, Girls Action Foundation, Piamp, Hoodstock, le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques.

SOURCE Fédération des femmes du Québec

Renseignements: Pour plus de renseignements ou pour toute demande d'entrevues, communiquez avec : FFQ - contact presse : Virginie Mikaelian, Coordonnatrice à la vie associative, [email protected], 438-925-7602

Liens connexes

http://www.ffq.qc.ca