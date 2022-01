« Changer le profil de l'industrie » : Publicis Groupe Canada lance son audacieux mandat de diversité, d'équité, d'inclusion et de santé mentale

Le plus important groupe de communications au Canada a lancé un audacieux mandat en matière de diversité, d'équité et d'inclusion au travail et au sein de l'industrie en s'appuyant sur quatre piliers : éducation, sensibilisation, gestion des talents et redonner

TORONTO, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion non seulement dans ses bureaux, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie des communications, Publicis Groupe Canada a lancé une série de nouvelles initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion pour 2022, y compris un programme éducatif de sensibilisation pour les jeunes Canadiennes et Canadiens racialisés, et des partenariats audacieux qui visent à avoir un impact important sur le bien-être de ses employés et employées, de ses communautés et de ses entreprises.

Un groupe de travail créé par Publicis Groupe Canada a défini le mandat en s'appuyant sur quatre piliers clés : éducation, sensibilisation, gestion des talents et redonner, et chacun d'entre eux est associé à des partenaires et programmes qui lui sont propres afin de favoriser la croissance, le soutien et la compréhension au sein du Groupe et à l'extérieur. Créé en cette période où plusieurs industries doivent prendre en compte la situation du travail, la santé mentale et les inégalités raciales, le mandat du Groupe établit avec audace une nouvelle norme en matière de ressources humaines et de perfectionnement professionnel.

« Alors que nous réfléchissions à l'état de notre industrie et à celui de tant d'autres, il est devenu évident que nous devions faire davantage à l'interne, mais aussi que nos actions pouvaient servir de catalyseur pour l'ensemble de l'industrie de la publicité », a déclaré Stephanie McRae, chef, Diversité et inclusion chez Publicis Groupe Canada, et vice-présidente, Ressources humaines chez Leo Burnett et Saatchi & Saatchi. « Depuis le lancement préliminaire du mandat, nos efforts ont déjà été couronnés de succès, notamment avec de nouveaux partenariats à long terme qui sont en voie d'être établis et des commentaires positifs sur des changements et des mises à jour rapides de politiques qui répondent aux besoins de nos gens dès aujourd'hui, au moment où ils en ont besoin le plus. »

Soutien aux employés et employées de Publicis Groupe Canada

Parmi les besoins pressants abordés par le mandat du Groupe, on retrouve un soutien amélioré en matière de santé mentale, car le risque d'épuisement causé par les restrictions instaurées pendant la pandémie a été bien documenté ces deux dernières années. En 2021, le Groupe a augmenté le montant accordé à l'accès aux services liés à la santé mentale à 5 000 $ par année à l'échelle de l'entreprise. De plus, afin de reconnaître les différents besoins de ses employés et employées en matière de santé, le Groupe a ajouté différents types d'aides plus ciblées, dont jusqu'à 50 000 $ durant toute la vie de l'assuré ou l'assurée pour appuyer les soins d'affirmation de genre pour les employés et employées transgenres et un soutien accru pour les traitements de l'infertilité.

Pendant que des familles partout au Canada doivent composer avec des protocoles de sécurité changeants qui ont entraîné une première fermeture des écoles et des garderies, leur réouverture, puis une deuxième fermeture, le Groupe a continué à renforcer son engagement à soutenir les parents à la maison. En 2021, le Groupe a modifié ses politiques portant sur ses avantages sociaux en matière de santé afin d'y inclure une rémunération complémentaire de 100 % pour les six premières semaines de congé parental et a instauré des politiques de réunions flexibles qui tiennent compte des responsabilités variables de la vie des employés et employées à la maison. De concert avec l'équipe américaine, le Groupe a organisé des séances « Publicis School », y compris une programmation parascolaire comportant des séances vidéo avec des familles pour lire des histoires, cuisiner, danser, apprendre des trucs de magie et participer à des ateliers scientifiques pour permettre aux parents du Groupe de s'accorder une pause.

« Dans le cadre de notre pilier de la gestion des talents, le soutien offert aux employés et employées par l'entremise de politiques de santé mentale renforcées allait de soi », a ajouté Mme McRae. « La gestion des talents ne peut être un effort cloisonné, elle doit plutôt tenir compte des besoins des employés et employées dans leurs rôles et dans leur foyer, surtout à l'heure actuelle. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés en santé mentale au cours de la dernière année, autant sur le plan de l'éducation et de la formation que de l'accès à une aide vitale. »

Soutien aux jeunes, aux Noirs et Noires, aux Autochtones et aux Canadiennes et Canadiens racialisés

Parmi les nouveaux programmes les plus audacieux du Groupe, notons This Is The Job (thisisthejob.org), une initiative de sensibilisation pour les adolescents et adolescentes et les jeunes adultes noirs, autochtones et racialisés afin de les éduquer, de les inspirer et de les encourager à envisager une carrière en publicité. Au cours du processus de préparation de cette initiative, le Groupe et ses partenaires ont cerné un manque de diversité au sein de l'industrie, marqué par l'absence de décideuses et de décideurs diversifiés ainsi que par un manque de connaissances au sein de la direction et parmi des groupes racialisés sous-représentés. Par le truchement de This Is The Job, le Groupe vise à combler cet écart.

« Ces emplois sont invisibles pour un si grand nombre de Canadiennes et de Canadiens racialisés, en particulier ceux et celles de la première génération dont les possibilités de carrière peuvent souvent être limitées par leurs circonstances », a déclaré Scott Pinkney, vice-président, directeur général de la création chez Publicis Hawkeye et l'un des fondateurs de This Is The Job. « En l'absence d'une éducation et d'une sensibilisation adéquates, l'industrie de la publicité risque d'accuser du retard pour avoir un effectif diversifié et inclusif. Nous devons donc nous-mêmes prendre des mesures pour améliorer la situation. This Is The Job ne repose pas sur le recrutement, mais plutôt sur la sensibilisation, le partage de connaissances et l'évolution du profil de l'industrie. »

Lancé officiellement en décembre 2021, This Is The Job met à profit les talents de conception, de rédaction et de programmation du Groupe pour présenter 25 types d'emplois possibles au sein de l'industrie et offrir aux étudiants et étudiantes de découvrir la meilleure occasion pour eux et elles en fonction d'un questionnaire. Le Groupe a déjà établi un partenariat avec plusieurs conseils scolaires de l'Ontario pour faire connaître This Is The Job grâce à une série de séances portant sur la carrière à l'intention d'étudiants et d'étudiantes de la province et avec l'objectif de lancer un robuste programme de mentorat.

« Il ne s'agit pas d'une campagne ponctuelle, mais plutôt d'une plateforme à long terme visant le changement. Nous avons très hâte de voir vers où This Is The Job nous mènera », a ajouté M. Pinkney. Depuis le lancement de l'initiative, plusieurs autres organismes ont manifesté leur intérêt à mettre en œuvre ce programme de sensibilisation au sein de leurs communautés.

Soutien à l'éducation, en redonnant

Le mandat élargi vise à éduquer et à enrichir le réseau du Groupe au moyen d'une série de conférences et de programmes éducatifs, en prenant appui sur le succès de plus de 20 sessions offertes en 2021, y compris une discussion avec la Dre Jean Augustine, la première Canadienne noire à occuper les fonctions de ministre fédéral de la Couronne et de députée à la Chambre des communes. Parmi les autres invités et invitées : Agapi Gessesse, directrice administrative de Careers Education Empowerment (CEE) Centre For Young Black Professionals, le Dr David S. Goldbloom, conseiller médical principal du Centre for Addiction and Mental Health et Chrystal Tabobandung, fondatrice de l'organisme RAISE, un programme de sensibilisation à la culture autochtone et de formation en compétences.

Les efforts pour apporter de vrais changements doivent aussi aller au-delà des murs du Groupe, comme le démontre This Is The Job ainsi que le volet « redonner » du mandat qui met l'accent sur les partenariats avec des organismes de bienfaisance. En 2021, le Groupe a offert ses services bénévolement au CEE susmentionné, qui se poursuivront en 2022, et a instauré une politique sur les journées de bénévolat des employés et employées. Ensuite, le Groupe lancera un programme novateur de développement des compétences pour les jeunes PANDC intéressés par le côté création de l'industrie de la publicité en collaboration avec les principaux partenaires de formation POV et la Miami Ad School Canada.

« Ce mandat vise à nous responsabiliser en tant que Groupe à l'égard des défaillances systémiques, à encourager la transparence et à inspirer nos collègues de l'industrie à emboîter le pas », a déclaré Andrew Bruce, chef de la direction de Publicis Groupe Canada. « Un milieu de travail inclusif est non seulement plus invitant et encourageant, il favorise aussi la diversité des points de vue et engendre de nouvelles idées. Dans une industrie qui évolue au rythme des nouvelles idées et de l'innovation, c'est une perspective stimulante. Je suis très heureux d'appuyer notre mandat audacieux et notre équipe inspirante alors que nous continuons sur notre lancée pour renforcer le soutien que nous offrons et la création d'occasions pour tous. »

Pour en savoir plus sur Publicis Groupe Canada ou sur This Is The Job, visitez les sites publicis.ca et thisisthejob.org.

