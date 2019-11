« Chaîne d'approvisionnement Canada » et les Forces armées canadiennes signent une entente d'équivalence permanente, accélérant le processus d'obtention de la désignation de PGCA pour les officiers de la logistique des Forces armées canadienne

TORONTO et BORDEN, ON, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Lors d'une cérémonie aujourd'hui à la Base des Forces canadiennes Borden, La Chaîne d'approvisionnement Canada™ et des Forces armées canadiennes (FAC) ont signé un protocole d'entente par lequel les officiers de logistique des FAC qui ont terminé la formation d'officier d'approvisionnement, auront accès à une formation accélérée en vue de la désignation de professionnel de la gestion de la chaîne d'approvisionnement Canada™ (PGCA™).

« Les officiers de logistique doivent se préparer intellectuellement et professionnellement pour relever les défis d'une chaîne d'approvisionnement complexe et évolutive », a déclaré le Lieutenant-colonel Gordon Bennett, commandant du Centre d'instruction logistique des Forces canadiennes. « L'expérience pratique a montré à maintes et maintes reprises que l'entraînement militaire à lui seul, ne suffit pas. Ce mémorandum reconnaît les qualifications de formation d'officier d'approvisionnement vers la position avancée, dans le titre professionnel PGCA de gestion de chaîne d'approvisionnement. Cela reconnaît la formation et l'expérience pratique que de nombreux officiers d'approvisionnement possèdent, tout en permettant des possibilités de perfectionnement professionnel pour améliorer les connaissances en gestion de la chaîne d'approvisionnement. »

Le programme de désignation PGCA de la « Chaîne d'approvisionnement Canada » comprend plusieurs modules, des ateliers pratique, le programme intensif de 4 jours de résidence en leadership PGCA et l'examen national PGCA basé sur l'étude de cas. Grâce à cette nouvelle entente, les officiers de logistique des FAC qui ont suivi la formation d'officier d'approvisionnement et qui sont intéressés à obtenir le titre de PGCA seront immédiatement exemptés de 50 p. 100 de la charge de travail de cette formation.

« Le futur économique du Canada sera renforcé par la reconnaissance des soldats canadiens qui ont reçu des formations de calibre international au cours de leurs carrière militaire et sont hautement qualifiés dans des domaines tels que la logistique et la chaine d'approvisionnement » a déclaré Christian Buhagiar, président et chef de la direction de « Chaîne d'approvisionnement Canada ».

« Créer cette nouvelle voie d'accès à la désignation la plus recherchée de la chaîne d'approvisionnement au Canada sera bénéfique pour la transition de nos soldats, de façon rapide et efficace, vers des rôles civils recherchés dans la chaîne d'approvisionnement. C'est bon pour nos soldats et nos anciens combattants. C'est bon pour les affaires. C'est bon pour le Canada », a déclaré Buhagiar.

À propos de « Chaîne d'approvisionnement Canada »

« Chaîne d'approvisionnement Canada™ » est la voix de la chaine d'approvisionnement du Canada, représentant et servant plus de 6,500 professionnels à travers le pays, ainsi que la communauté plus large de la chaîne d'approvisionnement. L'association est une fédération, avec un secrétariat national et 10 instituts provinciaux/territoriaux. Sa mission est de « donner du leadership à la communauté canadienne de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir de la valeur à tous les membres et de faire progresser la profession ». Grâce à ses initiatives d'éducation, de plaidoyer et de développement des ressources, l'association s'efforce de faire avancer sa vision, de faire en compte que « les professionnels et les organisations de la chaîne d'approvisionnement canadienne sont reconnus pour leur innovation de premier plan, leur compétitivité mondiale et leur croissance économique ». Sa désignation de professionnel de la gestion de la chaîne d'approvisionnement est la désignation professionnelle la plus recherchée au Canada pour ceux qui entrent dans le domaine et qui progressent en tant que chefs de file dans la chaîne d'approvisionnement. www.supplychaincanada.com

À propos du Centre d'instruction logistique des Forces canadiennes

Le Centre d'instruction logistique des Forces canadiennes (CILFC) offre une formation pertinente, efficace et moderne, afin de produire des sous-officiers, des officiers et des partenaires de défense civils disciplinés, techniquement solides, axés sur l'effectivité des opérations, afin de permettre les succès opérationnels. Le CILFC poursuit l'excellence en tirant parti de l'innovation, des technologies et des partenariats pour professionnaliser la formation aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique à l'appui des priorités stratégiques fournies par le commandement supérieur.

SOURCE Chaîne d'approvisionnement Canada

Renseignements: Pat Campbell, Vice-Président, stratégie et innovation, La chaîne d'approvisionnement Canada, pcampbell@supplychaincanada.com, 416-977-7111 x3202; Commandant Andres Sepa, Officier commandant des divisions de l'approvisionnement et du service alimentaire, Centre d'instruction logistique des Forces canadiennes, Andres.sepa@forces.gc.ca, 705-424-1200, poste 1469