Un grand nombre de petites entreprises au Canada ont besoin d'aide en raison des conséquences catastrophiques de la COVID-19 sur les commerces conventionnels de vente au détail. Local Laundry, un détaillant dont la mission est de fabriquer des vêtements dans un objectif de bien commun, a grossi les rangs sans cesse croissants des marques en quête de soutien. En tant qu'entreprise axée sur une mission, elle a entrepris de trouver un partenaire ayant des valeurs semblables et partageant son ambition de soutenir les petites entreprises canadiennes. Suite à l'obtention récente de la certification B-corp par Sezzle et considérant les engagements de cette dernière envers le bien commun, le choix s'est avéré facile.

« Nous étions ravis de nous associer à Sezzle dans le cadre d'une campagne qui redonne à la communauté pour concevoir nos vêtements faits sur mesure au Canada. Sezzle nous a aidés, nous et nos clients, au plus fort de la pandémie, et nous avons hâte de leur rendre la pareille et d'aider d'autres petites entreprises dans le besoin. Notre programme de vêtements faits sur mesure au Canada a permis de recueillir 10 000 $ pour des causes et des organismes de bienfaisance qui tiennent nos communautés à cœur. Nous sommes reconnaissants de collaborer avec une organisation socialement responsable comme Sezzle à l'occasion d'une campagne qui aidera les petites entreprises canadiennes », a déclaré Connor Curran, président-directeur général de Local Laundry.

Les entreprises ont conçu ensemble un t-shirt dont une partie des profits tirés des ventes serviront à soutenir les petites entreprises partout au Canada. Celui-ci sera en vente du 15 au 30 avril. Pour chaque vente, dix dollars seront versés à l'un des deux organismes de bienfaisance suivants : le fonds de soutien aux petites entreprises du ACCESS Community Capital Fund et le Fonds d'aide aux communautés pour la COVID-19 de CanaDon. De plus, Sezzle renoncera à tous les frais de traitement associés à la vente de gilets.

« Le ACCESS Community Capital Fund aide les petites entreprises et les entrepreneurs à traverser cette période difficile en leur donnant accès à du microfinancement, à du soutien aux entreprises et à différents programmes. Nous savons que les petites entreprises et l'innovation seront les chefs de file de l'économie, et notre mission consiste à aider cette communauté. Notre équipe tient à remercier Sezzle et Local Laundry d'avoir choisi notre organisation, de nous avoir fourni le financement dont nous avions tant besoin et de nous avoir permis d'étendre notre influence », a déclaré Ryan Hollinrake, directeur général.

« Grâce à nos Fonds pour une cause touchant la COVID-19, nous avons été en mesure d'appuyer des centaines d'organismes de bienfaisance qui répondent à des besoins sans précédent dans les collectivités partout au Canada. Les organismes de bienfaisance sont un élément essentiel du tissu social et du filet de sécurité sociale du Canada, et leur travail est essentiel pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile. CanadaHelps aimerait remercier Sezzle et Local Laundry pour leur appui à ces organismes de bienfaisance et aux nombreux Canadiens qui comptent sur eux. » Marina Glogovac, présidente et chef de la direction, CanaDon

Vous souhaitez soutenir les petites entreprises au Canada? Achetez un gilet ici.

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise de technologie financière en plein essor dont la mission est d'autonomiser financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs actifs en offrant des plans de versements sans intérêt dans les commerces en ligne et en magasin.

Cette augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs se traduit par une augmentation des ventes et de la taille des paniers au profit des plus de 30 000 commerçants actifs qui offrent de payer au moyen de Sezzle.

