" Canada Diagnostic Centres, une société soutenue par Novacap, poursuit sa stratégie d'acquisitions en ajoutant à son réseau une clinique à deux sites en Ontario. Cette décision lui permet d'élargir sa couverture en offrant des services d'imagerie médicale de pointe à un plus grand nombre de patients à travers le Canada "

MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 18 avril 2023 /CNW/ - Canada Diagnostic Centres (CDC), un chef de file en imagerie médicale, annonce l'achat de Women's Ultrasound Clinic (WUC), un chef de file de services d'échographie pour femmes à Ottawa. Cette acquisition stratégique permet à CDC de s'implanter en Ontario, le plus grand marché du Canada, tout en élargissant son offre d'imagerie médicale dédiée aux femmes.

Fondée par Dr George Tawagi, Women's Ultrasound Clinic (WUC) possède deux établissements à Ottawa. Dr Tawagi est un professionnel reconnu au sein de la communauté médicale d'Ottawa, ayant précédemment occupé des postes clés tels que chef du service d'obstétrique à l'Hôpital d'Ottawa, campus Civic, ainsi que directeur des unités d'obstétrique à haut risque et du service d'échographie obstétrique et gynécologique.

"Chez CDC, notre mission est de rendre nos soins de qualité accessibles à tous les Canadiens en étendant notre portée et en répondant aux besoins d'un nombre croissant de patients. L'acquisition de Women's Ultrasound Clinic marque une étape majeure dans notre implantation en Ontario et dans l'élargissement de nos services d'imagerie pour femmes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Dr Tawagi et son équipe d'experts pour maintenir et renforcer la qualité des soins offerts aux patients d'Ottawa", a déclaré Dr Robert Davies, PDG de CDC.

"Je suis convaincu par la vision de CDC et perçois ce partenariat comme une union exceptionnelle de compétences et de bonnes pratiques, bénéficiant ultimement à nos patientes. En collaborant avec CDC, Women's Ultrasound Clinic pourra développer ses services et atteindre plus efficacement un nombre accru de patientes requérant notre expertise. Je suis très optimiste face aux opportunités prometteuses qui nous attendent", a ajouté Dr Tawagi.

"CDC est extrêmement fière de sa croissance et des liens étroits qu'elle a tissés avec ses équipes exceptionnelles. Notre expansion en Ontario démontre notre engagement inébranlable à fournir des services d'imagerie médicale exceptionnels à travers le Canada", a ajouté Lorne Paperny, fondateur et président de CDC.

"Nous sommes ravis de constater la croissance remarquable, les partenariats solides et l'expansion importante de Canada Diagnostic Centres. L'équipe a fait preuve d'une vision et d'une exécution exceptionnelles, et nous sommes fiers, chez Novacap, de pouvoir être un partenaire stratégique dans l'évolution de l'entreprise, alors qu'elle continue d'étendre et de renforcer ses services d'imagerie médicale exceptionnels aux patients à travers le Canada ", a déclaré Marc Paiement, associé senior chez Novacap.

À propos de Canada Diagnostic Centres

Canada Diagnostic Centres est l'un des plus grands fournisseurs de services d'imagerie médicale au Canada. L'entreprise dispose de 28 cliniques en Alberta, de 9 cliniques en Saskatchewan et d'une clinique en Colombie-Britannique, servant environ 700 000 patients chaque année sous huit modalités d'imagerie: radiographie, échographie, mammographie, fluoroscopie, densité minérale osseuse, médecine nucléaire, IRM et tomodensitométrie.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

