/C O R R E C T I O N -- École communautaire Belz/

Dans le communiqué L'École communautaire Belz salue la décision du Tribunal administratif du Québec permettant à 582 élèves de retourner à l'école, diffusé le 19 août 2026 par l'École communautaire Belz sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

L'École communautaire Belz salue la décision du Tribunal administratif du Québec permettant à 582 élèves de retourner à l'école

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'École communautaire Belz accueille favorablement la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, qui suspend la décision de la ministre de l'Éducation de retirer trois des installations de l'École de son permis, et ce, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur le fond du dossier. Les installations visées regroupent l'ensemble des programmes préscolaires, primaires et secondaires pour garçons de l'École. À la suite de cette décision du Tribunal, ce sont 582 élèves qui pourront retourner à l'École communautaire Belz lorsque les classes reprendront plus tard ce mois-ci.

Sans se prononcer sur le fond du litige, le Tribunal a relevé des questions sérieuses en matière d'équité procédurale, notamment l'absence de communication des éléments précis et de la preuve à l'appui des préoccupations du Ministère, ainsi que l'absence de réponse véritable aux demandes de précisions formulées par l'École ou aux explications et engagements qu'elle avait fournis avant que la décision de la ministre ne soit rendue.

En autorisant le sursis, le Tribunal a accordé une importance particulière à l'intérêt supérieur des élèves et de leurs familles. Il a souligné que la ministre n'avait présenté aucun plan de contingence permettant d'assurer que les élèves concernés auraient accès à des services éducatifs au début de l'année scolaire. Le Tribunal a également conclu que, sans sursis, l'École subirait un préjudice irréparable, notamment en raison de la perte de membres du personnel enseignant, de financement et de la capacité organisationnelle nécessaire au fonctionnement des installations concernées.

Pour l'École communautaire Belz, la décision rendue hier représente un soulagement important pour ses élèves, leurs familles, son personnel et l'ensemble de la communauté scolaire. Elle permet à 582 garçons de retourner à l'école et de poursuivre leur parcours scolaire sans interruption.

L'École demeure pleinement engagée à soutenir ses élèves et leurs familles. Elle réitère son profond respect pour le rôle et les responsabilités de la ministre de l'Éducation ainsi que pour le cadre éducatif québécois. L'École continuera de collaborer pleinement et de manière constructive avec les autorités compétentes et souhaite engager un dialogue constructif visant à trouver des solutions concrètes dans l'intérêt supérieur de ses élèves. Elle demeure déterminée à offrir une éducation de grande qualité conforme aux objectifs du système éducatif québécois.

« Notre priorité demeure nos élèves. Nous sommes profondément soulagés que ces jeunes puissent retrouver leur école et continuer leur parcours scolaire. Nous avons maintenant hâte de les accueillir pour la rentrée. » a tenu à déclarer madame Hudy Herzog, directrice générale de l'École communautaire Belz.

Par respect pour les procédures en cours, l'École ne formulera pas davantage de commentaires sur les questions qui demeurent devant le Tribunal.

Correction: Une version antérieure de ce communiqué n'incluait pas la citation de madame Hudy Herzog, directrice générale de l'École communautaire Belz.

SOURCE École communautaire Belz

Informations : Marie-Lise Mormina, [email protected]