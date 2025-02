Dans le communiqué Avis aux médias - Le ministre Fisher fera une annonce importante aux côtés de la ministre Kalmykova de l'Ukraine à Surrey, diffusé le 10-Feb-2025 par Veterans Affairs Canada - Ottawa sur le fil de presse CNW, la compagnie avise l'heure de l'événement a été déplacée de 15 h 30 HNP à 16 h 40 HNP. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le ministre Fisher fera une annonce importante aux côtés de la ministre Kalmykova de l'Ukraine à Surrey

SURREY, BC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, aux côtés de Natalia Kalmykova, ministre des Anciens Combattants de l'Ukraine, fera une annonce importante pour renforcer la coopération et échanger des connaissances afin de mieux soutenir les vétérans et vétéranes des deux pays.

Les ministres Fisher et Kalmykova seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la suite de l'annonce.

Lieu : Legion Veterans Village

10626 City Parkway

Surrey (C.-B.) V3T 0S3 Date : Le mardi 11 février 2025 Heure : 16 h 40 HNP (mise à jour)

Veuillez nous faire savoir si vous avez des besoins en matière d'accessibilité et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Wyatt Westover, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, 819-360-0949, [email protected]