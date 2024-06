En raison du risque d'éclairs prévu par Environnement Canada, cet événement aura lieu à l'intérieur. Le nouvel emplacement est indiqué ci-dessous.

OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ainsi que Randeep Sarai, Secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, participeront à une cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada pour souligner le 80e anniversaire du jour J et la bataille de Normandie.

L'événement honorera et reconnaîtra les vétérans du jour J et de la bataille de Normandie grâce à un dépôt de couronne au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Lieu : Manège militaire de la place Cartier

2, promenade Queen Elizabeth (à côté de l'hôtel de ville d'Ottawa)

Ottawa (Ontario)



Date : Le jeudi 6 juin 2024



Heure : 10 h HAE

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant 16 h HAE le mercredi 5 juin en fournissant leur nom et leur organe de presse à [email protected].

Veuillez nous faire savoir si vous avez des besoins en matière d'accessibilité et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

