Avis aux médias - Des impacts partout au pays : les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2025

GATINEAU, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont priés de noter que des représentants d'Environnement et Changement climatique Canada, Chantal McCartin, spécialiste en sciences physiques, et Jennifer Smith, météorologue nationale de sensibilisation aux alertes, présenteront les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2025.

Activité : Séance d'information et point de presse

Date: Le jeudi 18 décembre 2025

Heure : 13 h 30 (HNE)

Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, veuillez cliquer sur le nouveau lien Zoom.

Les représentants des médias qui souhaitent recevoir la liste sous embargo sont invités à s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].

Remarques à l'intention des médias :

Il sera possible de citer les interventions, et le point de presse pourra être enregistré.

En raison du haut volume prévu de demandes de la part des journalistes à ce sujet, ce sera la seule occasion pour eux d'échanger avec nos experts sur le sujet.

Une fois sur Zoom pour le point de presse, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Correction: Une version précédente de ce communiqué obtenait le temps de l'événement incorrect de 13h00, ce qui a été modifié à 13h30. Le lien Zoom, sous les détails de l'événement, ont été mis à jour également.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]