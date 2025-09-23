Dans le communiqué UN NOUVEAU SONDAGE SUR LA DERMATITE ATOPIQUE (ECZÉMA) MENÉ AUPRÈS DE PATIENTS INDIQUE UNE DIMINUTION DE LA QUALITÉ DE VIE ET UN ACCÈS INADÉQUAT AU TRAITEMENT POUR LES PATIENTS CANADIENS, diffusé le 22-Sep-2025 par Canadian Skin Patient Alliance sur le fil de presse CNW, nous avons été informés que le lien « apropeau.ca » au bas du communiqué a été mis à jour. Voici la version intégrale et corrigée du communiqué :

UN NOUVEAU SONDAGE SUR LA DERMATITE ATOPIQUE (ECZÉMA) MENÉ AUPRÈS DE PATIENTS INDIQUE UNE DIMINUTION DE LA QUALITÉ DE VIE ET UN ACCÈS INADÉQUAT AU TRAITEMENT POUR LES PATIENTS CANADIENS

Près de 50 % des répondants au sondage vivant avec la dermatite atopique (DA) affirment que celle-ci a de lourdes conséquences sur leur qualité de vie, mais 79 % estiment que leurs approches de traitement actuelles sont inefficaces 1 .

La majorité des répondants au sondage (52 %) ont l'impression que les autres ne comprennent pas les conséquences de la DA, mentionnant un manque de compréhension par rapport aux démangeaisons constantes qui y sont associées, à sa nature chronique et à ses effets négatifs sur la santé mentale en général.

Quatre répondants sur cinq (80 %) sont d'accord pour dire qu'il est essentiel que plusieurs options de traitements biologiques soient remboursées pour combler le besoin non satisfait actuel compte tenu de la présentation et de la progression variables des symptômes de la DAi.

TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage national mené par l'Alliance canadienne des patients en dermatologie (ACPD) révèle les conséquences cachées de la dermatite atopique (DA)i, couramment appelée « eczéma », une affection cutanée inflammatoire chronique qui touche environ 17 % des Canadiens2. Les résultats du sondage soulignent les conséquences profondes de la DA sur le bien-être physique, émotionnel et social ainsi que des lacunes importantes entre le besoin de disposer de solutions de traitement innovantes à long terme et l'accès à celles-ci. 3

« Pour un grand nombre de Canadiens vivant avec la dermatite atopique, les difficultés quotidiennes vont au-delà de l'irritation cutanée. Il s'agit d'un combat constant contre l'inconfort physique, le trouble émotionnel et le retrait social, déclare Dana Gies, directrice générale de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie. En effectuant de la sensibilisation sur les conséquences de la dermatite atopique et les besoins non satisfaits des patients, nous pouvons recommander des solutions comme l'amélioration de l'accès à des options de traitement de pointe qui favorisent la prise en charge à long terme plutôt qu'un simple traitement des poussées et un soulagement temporaire les symptômes. Il est essentiel de communiquer des renseignements sur le soulagement efficace, sûr et à long terme pour améliorer la situation ».

Les principaux résultats révèlent les besoins des patients

Près de 50 % des Canadiens vivant avec la DA affirment que celle-ci a de lourdes conséquences sur leur qualité de vie i .

affirment que celle-ci a de lourdes conséquences sur leur qualité de vie . Plus de la moitié des répondants (52%) ont l'impression que les autres ne comprennent pas les difficultés que la DA entraîne au quotidien, notamment les démangeaisons constantes, les conséquences émotionnelles et la nature chronique de la maladie, ce qui entraîne souvent un sentiment d'isolement i .

ont l'impression que les autres ne comprennent pas les difficultés que la DA entraîne au quotidien, notamment les démangeaisons constantes, les conséquences émotionnelles et la nature chronique de la maladie, ce qui entraîne souvent un sentiment d'isolement . La DA touche lourdement des aspects importants du quotidien . En effet, 35 % des répondants expriment une baisse de confiance en raison de la nature visible et persistante de leur maladie. En outre, 31 % vivent des problèmes de santé mentale, notamment du stress et de la frustration associés à la gestion des symptômes. La mauvaise qualité du sommeil, mentionnée par 30 % des répondants, résulte d'un inconfort constant. Par ailleurs, 24 % sont confrontés à un isolement social attribuable à une peur du jugement ou à une gêne dans les situations sociales i .

. En effet, 35 % des répondants expriment une baisse de confiance en raison de la nature visible et persistante de leur maladie. En outre, 31 % vivent des problèmes de santé mentale, notamment du stress et de la frustration associés à la gestion des symptômes. La mauvaise qualité du sommeil, mentionnée par 30 % des répondants, résulte d'un inconfort constant. Par ailleurs, 24 % sont confrontés à un isolement social attribuable à une peur du jugement ou à une gêne dans les situations sociales . Une écrasante majorité, constituée de 79 % des répondants, juge inefficaces les approches de traitement actuelles contre la DA. Près de la moitié (45 %) des répondants s'en remettent aux méthodes de prise en charge courantes, comme les hydratants et les médicaments topiques, mais le soulagement que procurent ces derniers est limité i .

Près de la moitié (45 %) des répondants s'en remettent aux méthodes de prise en charge courantes, comme les hydratants et les médicaments topiques, mais le soulagement que procurent ces derniers est limité . Bien que la majorité des répondants (55 %) aimerait tenter des traitements de pointe pouvant procurer un soulagement à long terme, comme les médicaments biologiques, seulement 19 % des personnes atteintes de DA sévère et 4 % de celles atteintes de DA modérée en utilisent à l'heure actuelle.

Quatre répondants sur cinq (80 %) sont d'accord pour dire qu'il est essentiel que plusieurs options de traitements biologiques soient remboursées pour combler le besoin non satisfait actuel compte tenu de la présentation et de la progression variables des symptômes de la DAi.

« La vie avec l'eczéma ne se limite pas aux poussées et aux démangeaisons. La maladie a des conséquences dans toutes les sphères de ma vie. Les nuits sans sommeil, les inconforts et les conséquences émotionnelles peuvent être épuisants, et même causer de l'isolement, déclare Judy Tutkaluk, une patiente atteinte de DA de Shediac, au Nouveau-Brunswick. Je suis souvent préoccupée par la façon dont les autres voient ma peau. Je suis aussi constamment inquiète de vivre une poussée, si bien que j'ai parfois du mal à profiter pleinement des moments importants ».

Malheureusement, l'accès des patients aux traitements de pointe contre la DA a tendance à prendre du temps et à être difficile au Canada, un grand nombre de patients étant confrontés à un remboursement limité et incohérent4. Le sondage souligne le besoin urgent d'améliorer les résultats des patients en remédiant à la stigmatisation et aux idées fausses pour faire connaître les traitements de pointe et améliorer l'accès à des médicaments innovantsI.

« Il manque actuellement d'options pour les patients vivant avec une dermatite atopique modérée à sévère, si bien qu'ils sont coincés dans un cycle de poussées ou de solutions à court terme, ou encore à court d'options si un traitement ne fonctionne pas pour eux, explique le Dr Charles Lynde, directeur médical et chercheur principal à Lynde Dermatology & Lynderm Research Inc. Les traitements biologiques représentent une innovation importante dans les soins aux patients atteints de DA. En ciblant l'inflammation sous-jacente, ils offrent un potentiel de soulagement durable à long terme, voire de modification de la maladie, tout en étant généralement considérés comme plus sûrs que les autres options thérapeutiques. Toutefois, la sensibilisation et l'accès sont essentiels si nous souhaitons véritablement améliorer les résultats pour les patients dans l'ensemble du Canada ».

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, l'Alliance canadienne des patients en dermatologie offre de l'information et des ressources et défend les droits des patients atteints d'affections cutanées comme la DA. Visitez le site apropeau.ca pour en savoir plus.

À propos du sondage sur la dermatite atopique

Du 28 juin au 18 juillet 2025, Harris Poll Canada a mené un sondage en ligne auprès de 1 055 adultes canadiens choisis au hasard qui souffrent d'eczéma. Les résultats de ce sondage ont été pondérés afin d'être représentatifs de la population canadienne en fonction de l'âge, du sexe et de la région. Le sondage a été financé par Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada).

À propos de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie

L'Alliance canadienne des patients en dermatologie (ACPD) est un organisme sans but lucratif national dont la mission consiste à défendre les droits des patients, à informer et à soutenir les Canadiens vivant avec des maladies, des affections et des traumatismes cutanés. Notre mission consiste à favoriser la santé de la peau et à améliorer la qualité de vie des Canadiens vivant avec des maladies, des affections et des traumatismes cutanés. Nous défendons les droits de tous les patients touchés par des affections cutanées afin qu'ils obtiennent les meilleures options de traitement, nous fournissons de l'information sur une multitude de problèmes qui touchent ces patients et nous soutenons les membres de nos organisations affiliées qui œuvrent auprès de personnes atteintes d'affections de la peau comme l'acné, la sclérodermie, le mélanome et le psoriasis.

