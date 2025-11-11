Dans le communiqué AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SASKATOON, diffusé le 10-Nov-2025 par Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) sur le fil de presse CNW, l'organisation nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SASKATOON

SASKATOON, SK, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Tyler Mathies, directeur général de la NAHC, et Toni Klassen, directrice générale de l'ACSM - Saskatoon.

Date : Le 12 novembre 2025 Heure : 11 h 00 (HC) Lieu : 102, chemin Henry Dayday, Saskatoon (Saskatchewan) S7W 1E2 Stationnement: Stationnement disponible des deux côtés du chemin Henry Dayday.

L'entrée de l'événement se trouve sur la promenade McOrmond.

Correction: L'heure de l'événement a été modifiée : elle est passée de 10 h 30 HC à 11 h 00 HC.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

