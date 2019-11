/C O R R E C T I O N de la source -- Canada Lands Company/

Dans le communiqué Avis aux médias - Les employés de la Tour CN et de la Société immobilière du Canada et les visiteurs vont #roulerdansleciel pour « alimenter la Tour » en guise de soutien à Centraide dans le Grand Toronto, diffusé le 04-Nov-2019 par Canada Lands Company sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une modification a été apportée dans le quatrième paragraphe. "unitedwaygt.org/donate" aurait dû être "https://www.canadahelps.org/fr/pages/spin-in-the-sky/". La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Les employés de la Tour CN et de la Société immobilière du Canada et les visiteurs vont #roulerdansleciel pour « alimenter la Tour » en guise de soutien à Centraide dans le Grand Toronto

TORONTO, le 4 nov. 2019 /CNW/ - À compter du jeudi 7 novembre à 6 h, des employés de la Tour CN et de la Société immobilière du Canada (SIC) et des invités vont faire du vélo stationnaire au niveau d'observation principal de la Tour CN, pendant 24 heures, afin de lever des fonds en guise de soutien à Centraide dans la région du Grand Toronto.

L'énergie produite par les participants, à une altitude de 346 m/1 136 pi, permettra d'alimenter en électricité un spectacle lumineux - des couleurs tournantes sur le radôme de la Tour CN - qui sera visible partout en ville au petit matin et tout au long de la nuit, alors que les vélos fonctionneront.

Les invités présents à la Tour CN lors de ce tout premier événement #roulerdansleciel seront invités à faire un don à Centraide du Grand Toronto et à grimper sur un vélo pour faire preuve de solidarité avec les membres du personnel de la Tour CN et de la SIC.

Les Torontois pourront manifester leur soutien en faisant un don à Centraide par l'entremise du site Web https://www.canadahelps.org/fr/pages/spin-in-the-sky/ et suivre les progrès de la collecte de fonds à mesure que la Tour CN prendra la couleur #UNIGNORABLE de Centraide pour procurer une représentation visuelle du pourcentage de l'objectif atteint.

Quoi : Événement #roulerdansleciel de 24 heures en guise de soutien à Centraide du Grand

Toronto Quand : Du 7 novembre à 6 h au 8 novembre à 5 h 59 Où : Niveau d'observation principal Tour CN 290, boul. Bremner, à Toronto

À Propos de Centraide

En tant que plus importante source de financement des services communautaires de la région du Grand Toronto, Centraide du Grand Toronto consolide un filet de sécurité communautaire crucial. Le réseau d'agences et les projets de Centraide dans tous les quartiers de la région de Peel, Toronto et York font en sorte que chacun a accès aux programmes et services dont il a besoin pour prospérer de nos jours. En mobilisant le soutien du réseau et d'autres organismes communautaires, Centraide s'attaque aux problèmes #JAMAISINDIFFERENTS face à la pauvreté. Le travail de Centraide du Grand Toronto trouve ses racines dans la recherche novatrice, le leadership stratégique, la mobilisation locale et des partenariats intersectoriels déterminés à trouver des solutions durables aux plus importants défis de la région du Grand Toronto.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une Société d'État fédéral autofinancée dont le gouvernement du Canada est l'unique actionnaire. Son rôle est d'optimiser la valeur communautaire et économique obtenue d'anciennes propriétés gouvernementales tout en conservant et en maintenant certaines propriétés au nom du gouvernement. La SIC est un leader reconnu dans le domaine de la gestion d'attractions, avec la Tour CN et Parc Downsview à Toronto, en plus du Vieux-Port de Montréal et du Centre des sciences de Montréal. www.clc.ca

À propos de la Tour CN

D'une hauteur de 553,33 mètres (1 815 pi, 5 po), la Tour nationale du Canada est une merveille d'ingénierie, une destination primée pour sa cuisine et son divertissement, et une attraction incontournable de Toronto depuis plus de quatre décennies. L'an dernier, plus de 1,98 million de personnes ont visité la Tour CN. (Ce chiffre inclut 370 000 clients du Restaurant 360 et 18 000 visiteurs de l'HAUT-DA CIEUX) www.cntower.ca

Renseignements: et pour confirmer votre présence (médias uniquement), veuillez prendre contact avec : Jennifer Paige, Tour CN, Bureau : 416 601-4750, Cellulaire : 416 262-1727, jpaige@CNTOWER.CA

