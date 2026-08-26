/C O R R E C T I O N -- Chambre de commerce du Montréal métropolitain/

Dans le communiqué La CCMM recevra le premier ministre Doug Ford à sa tribune le 17 novembre pour échanger sur les liens économiques Québec-Ontario, diffusé le 24-Aug-2026 par Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que l'hyperlien pour "site Web de la Chambre" a été modifié. La copie complète et corrigée suit :

La CCMM recevra le premier ministre Doug Ford à sa tribune le 17 novembre pour échanger sur les liens économiques Québec-Ontario

MONTRÉAL, le 24 août 2026 /CNW/ -- La Chambre de commerce du Montréal métropolitain aura l'honneur de recevoir le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, à sa tribune le 17 novembre dans le cadre d'un déjeuner-causerie.

Cette rencontre permettra à l'écosystème économique métropolitain d'entendre le premier ministre sur sa vision et les occasions de renforcer les liens économiques entre les deux provinces.

« Nous sommes heureux d'accueillir le premier ministre Doug Ford à Montréal. Sa présence à la tribune de la Chambre témoigne de notre volonté de favoriser un dialogue soutenu avec nos partenaires économiques. Dans un contexte marqué par l'incertitude et des tensions commerciales, le Québec et l'Ontario ont tout intérêt à jouer davantage en équipe. Le renforcement de cet axe économique constitue un levier stratégique de croissance et de résilience pour nos entreprises », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Retrouvez toutes les informations sur cet événement sur le site Web de la Chambre.

À propos de ce déjeuner-causerie À la une CN

Ce déjeuner-causerie À la une CN est présenté par Cogeco, en partenariat stratégique avec Norton Rose Fulbright, en association avec Medicom et en collaboration avec TACT.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Directrice, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]