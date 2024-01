Le gouvernement du Canada annoncera un investissement pour prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence liée aux gangs à Vancouver

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, à l'honorable Dr Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, et à Son Honneur Ken Sim, maire de la ville de Vancouver, pour une annonce au sujet de la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs à Vancouver.

Date

Mercredi 17 janvier 2024

Heure

9 h (HNP)

Lieu

Hôtel de ville de Vancouver

Salle des médias - étage principal

453, 12e Avenue Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

