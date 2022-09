« Au-delà des mots : paroles de proches aidants » - le film en salles dans tout le Québec

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le film « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » sera projeté gratuitement dans tout le Québec dès le 26 septembre. Avec plus de trente dates prévues, ces projections mettront en lumière la réalité souvent méconnue des personnes proches aidantes.

Un témoignage sur la proche aidance

Porté par l'Appui pour les proches aidants, ce documentaire plonge le spectateur dans les parcours d'Édith Fournier et Michel Carbonneau, aidants de leur conjoint respectif pendant 14 ans, du diagnostic de la maladie d'Alzheimer au deuil.

Alors qu'une personne sur 4 est proche aidante au Québec, nombreux sont ceux qui reconnaîtront leur réalité ou celle d'un de leur proche dans le témoignage d'Édith et Michel.

Des projections partout au Québec

« Au-delà des mots : paroles de proches aidants » part en tournée entre le 26 septembre et le 26 octobre. Des Laurentides à la Côte-Nord, en passant par la Mauricie et la Gaspésie, une trentaine de projections sont prévues1 . Les entrées sont gratuites et peuvent être réservées en ligne.

« Avec ces diffusions, nous voulons faire savoir aux Québécoises et Québécois qui se reconnaîtront dans les parcours d'Édith et Michel que des services existent pour les accompagner et qu'ils ne sont pas seuls », explique Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants.

Une oeuvre inédite, entre art et réalisme

En alternance et dans un langage souvent poétique, Édith Fournier et Michel Carbonneau racontent leur cheminement, à domicile comme en centre d'hébergement. Ils confient également avec justesse les émotions qui ont jalonné chaque étape de leur parcours.

Ce récit à deux voix et le tournage sur les lieux de vie d'Édith et Michel, font de ce long métrage (1h15) une œuvre inédite ayant reçu des critiques unanimes lors de sa première présentation au Festival du film de Sherbrooke, puis lors de l'avant-première.

« Quand on voit des histoires d'autres proches aidants,

ça aide à ne pas se sentir seul »

Brigitte Poirier, Valleyfield

« Je suis soufflée par la beauté des images »

Marie-France l'Anglais, Sainte-Julie

Le film a été scénarisé par Guillaume Chouinard, réalisé par Josué Bertolino et produit par Les Productions Vives.

Cette tournée bénéficie du soutien de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. « L'apport des proches aidants au réseau de la santé est inestimable et les médecins spécialistes souhaitent promouvoir les ressources mises à leur disposition afin de faciliter leur tâche et les aider à maintenir un certain équilibre de vie », mentionne le Dr Vincent Oliva, président du conseil d'administration de la Fondation de la FMSQ.

À propos de l'Appui pour les proches aidants

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement du Québec. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services de répit, de soutien psychosocial, de formation et de transfert de connaissances par le financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à l'échelle du Québec. L'Appui propose aussi un service professionnel, Info-aidant, qui apporte écoute, information et références aux proches aidants et aux professionnels. Il est confidentiel et gratuit.

