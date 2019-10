« ALERTE MÉDIAS : les individus de la ferme aux Pays-Bas ne sont pas des membres de « l'Église d'Unification »

NEW YORK, 18 octobre 2019 /CNW/ - La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification (Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU), couramment connue comme « l'Église de l'Unification », a été profondément alarmée d'apprendre qu'une famille avait été retenue dans des conditions inhumaines dans une ferme aux Pays-Bas. Nous pouvons confirmer que l'une des victimes, M. Gerrit Jan van Dorsten, a brièvement appartenu à notre mouvement au milieu des années 1980, mais il souffrait de problèmes de santé mentale et a quitté notre organisation en 1987. Son frère, M. Derk van Dorsten, avec qui il n'a plus de rapport, est un membre de longue date de l'Église de l'Unification et il a déclaré : « Je n'ai plus de relation avec mon frère depuis 1984. » En outre, nous ne pouvons confirmer l'existence de documents prouvant un lien d'aucune sorte entre M. Josef Brunner, le ravisseur présumé, et l'Église de l'Unification.

La Fédération des familles défend trois idéaux centraux : la famille, la paix et l'unification. Nous sommes heureux que les six victimes de cette tragédie se trouvent présentement sous la responsabilité des autorités locales et nous prions pour que le temps et l'aide de professionnels puissent les aider à se remettre de cette épreuve.

