àdemainexo - exo souligne fièrement ses 5 ans d'existence

Exo, le réseau de transport collectif opérant les trains de banlieue du Grand Montréal et les services d'autobus et de transport adapté sur les couronnes nord et sud de la région métropolitaine, souligne ses 5 ans d'existence aujourd'hui. Fier du récent rapport positif déposé par le ministre des Transports à l'Assemblée nationale le 25 mai dernier, et suivant une pandémie ayant considérablement changé le portrait des déplacements, exo se tourne désormais vers l'avenir pour bâtir la mobilité répondant aux nouveaux besoins de ses communautés. L'organisme compte déjà plusieurs accomplissements, dont l'important défi d'harmoniser les services de train, d'autobus et de transport adapté de son territoire sans compter le développement de sa stratégie de transition vers l'électrification de sa flotte d'autobus.

L'avenir de la mobilité en couronne

Après avoir bâti des fondations solides au cours des 5 dernières années, exo déploie maintenant ses efforts à transformer ses services et à les intégrer aux grands projets de transport collectif en cours de réalisation dans la région métropolitaine. Malgré les défis financiers qui demeurent au sortir de la pandémie, l'organisme public de transport collectif a la ferme intention de s'imposer comme LA solution de mobilité durable, agile et novatrice au service des citoyens des couronnes du Grand Montréal pour leurs déplacements au quotidien.

« On doit admettre que les dernières années ont été remplies de défis, tant pour exo que pour le transport collectif en général. Je suis particulièrement fier de l'engagement démontré par les employés et les équipes d'exo qui ont su les surmonter. Nous sommes le transporteur public des municipalités en couronnes et nous sommes convaincus, plus que jamais, que la mobilité durable est devenue incontournable. Nous sommes maintenant prêts à nous tourner vers l'avenir et c'est le temps de se dire : À demain exo ! »

-- Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Historique de la création d'exo

Dès sa naissance en 2017, exo a procédé à l'intégration de 14 organismes de transport collectif, dont les anciens Conseils intermunicipaux de transport (CIT), en un seul réseau. Exo a bâti des relations solides avec les municipalités de son territoire pour assurer la cohérence et a su être à l'écoute des besoins pour améliorer les services de transport collectif de la région métropolitaine. Cette approche constructive a d'ailleurs été soulignée dans le Rapport sur l'application de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (exo), déposé à l'Assemblée nationale le 25 mai dernier par le ministre des Transports. Les intervenants ont souligné leur satisfaction envers les services d'exo, son administration, sa gouvernance et les relations qu'il entretient avec ses parties prenantes.

Bonification des réseaux et modernisation des infrastructures

Misant sur son modèle d'organisation distinctif, agile et performant, exo a adapté et bonifié ses services notamment avec l'ajout de départs aux heures de pointe, la mise en place de nouvelles lignes, l'harmonisation de l'offre de transport adapté ou encore le lancement du service « exo à la demande », sans compter la mise en œuvre de plusieurs projets de modernisation des infrastructures de transport collectif.

Plus tôt cette année, l'organisme a annoncé l'acquisition de dix nouvelles locomotives et a reçu deux premières voitures de train ultra modernes d'une commande de 44 au total, amorçant la modernisation du matériel roulant sur son réseau de train de banlieue et un rehaussement de l'expérience client.

Relations avec ses partenaires municipaux

Le conseil d'administration, la direction et les employés d'exo ont à cœur de collaborer avec nos partenaires et de les soutenir dans leurs ambitions de déployer des solutions de transport collectif et de mobilité qui s'intègrent de façon harmonieuse dans les milieux de vie, en complémentarité des services déjà existants pour la nouvelle génération exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxi-bus.

