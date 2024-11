TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Estée Lauder Canada est fière d'annoncer le lancement de sa plus récente campagne, #àcausedemonâge, qui célèbre les réalisations remarquables et l'individualité des femmes qui assument la beauté de vieillir.

Vânia Aguiar (left) and Lisa LaFlamme (right) (Groupe CNW/Estée Lauder Canada) Advanced Night Repair Serum and Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme. (Groupe CNW/Estée Lauder Canada)

#àcausedemonâge met en vedette quatre personnalités médiatiques canadiennes bien connues et emblématiques dont les histoires illustrent le pouvoir de la confiance en soi et la richesse des expériences personnelles. Ces personnalités au talent incroyable comprennent Lisa LaFlamme, journaliste de télévision canadienne, anciennement présentatrice en chef et rédactrice en chef de CTV National News; Jennifer Valentyne, personnalité de la télévision et de la radio et créatrice de contenu qui touche des millions de personnes sur les médias sociaux; Leslie Yip Boucher-Harris, rédactrice en chef et éditrice d'eliteGen, un magazine de luxe bilingue en chinois et en anglais, ainsi qu'animatrice de l'émission du matin à A1 Chinese Radio, la station de radio chinoise la plus écoutée de Toronto, et Vânia Aguiar, mannequin international et journaliste de mode et de beauté basée au Québec, qui a passé 20 ans à faire avancer les choses dans la société en militant pour la participation sociale des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle ou avec le trouble du spectre de l'autisme.

« Les femmes incroyablement talentueuses de notre campagne #àcausedemonâge redéfinissent le sens même de vieillir en nous parlant de leurs parcours et de leurs inspirations uniques. Le fait qu'elles reconnaissent leur propre valeur et leurs réalisations personnelles importantes est courageux et admirable », a déclaré Élodie Richard, directrice générale de la marque Estée Lauder Canada. « Ces femmes symbolisent la confiance en soi qui transcende l'âge. Leurs histoires, qui révèlent leurs parcours uniques et célèbrent toutes les facettes de la vie, nous montrent que la beauté est présente non seulement dans la jeunesse, mais aussi à chaque étape de notre vie. »

« Les femmes de plus de 40 ans ont tendance à entendre des choses comme "vous êtes superbe pour votre âge" ou "vous êtes si impressionnante pour votre âge", des commentaires qu'elles ne considèrent pas comme des compliments par l'expression qu'ils contiennent. Estée Lauder a décidé de présenter cette expression sous un tout autre angle avec la campagne À cause de mon âge pour célébrer tout ce que les femmes sont à cause de leur âge », a expliqué Sharalyn Orr, directrice exécutive du centre d'excellence sur l'innovation en soins sans âge de la société Estée Lauder, consacré aux consommatrices âgées de 45 ans et plus. « Cinquante pour cent de la population canadienne sont âgés de plus de 40 ans et la femme de plus de 40 ans d'aujourd'hui est nettement différente de celle des décennies passées. Elle ne ralentit pas, au contraire; elle accélère la cadence et elle est plus pertinente et influente que jamais. Les femmes incroyables de la campagne #àcausedemonâge incarnent le Canada moderne. »

Sous l'angle de l'individualité, #àcausedemonâge met en lumière un témoignage de force personnelle et de résilience, ainsi que des routines quotidiennes de soins de la peau que chaque femme représente.

La campagne #àcausedemonâge, qui fait appel à des talents locaux de chaque marché, a déjà été lancée dans les principaux pays du monde, tels que le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Lisa, Jennifer, Leslie et Vânia seront présentées sur les plateformes de médias sociaux d'Estée Lauder Canada à partir du samedi 2 novembre, parallèlement à une initiative numérique payée qui vise à atteindre un public plus vaste.

« En faisant connaître ces récits puissants, Estée Lauder Canada encourage les femmes de partout à célébrer leurs propres réalisations et les histoires inspirantes des femmes autour d'elles » a déclaré Élodie Richard.

Joignez-vous à nous et suivez #àcausedemonâge sur les médias sociaux pour découvrir la campagne et participer à la conversation.

*Source - Statistics Canada Population estimates on July 1, by age and gender

