Zymo Research réalise un investissement stratégique dans Star Array pour développer une plateforme automatisée d’extraction d’acides nucléiques/PCR ultrarapide pour le marché des analyses hors laboratoire.

Star Array se concentre sur le développement d'un système automatisé (basé sur des cassettes) de purification des acides nucléiques couplé à sa technologie d'amplification ultrarapide des acides nucléiques. La société fabrique et commercialise divers analyseurs génétiques, notamment son produit phare, XDive ™ , une plateforme qPCR ultrarapide, avec des trousses et des logiciels connexes. Pendant la pandémie de COVID-19, Star Array a mis au point un test de détection du SRAS-CoV-2 à l'aide de son système XDive ™ . Le processus complet, de l'échantillonnage à la réponse, dure moins de 45 minutes et le système peut être utilisé dans n'importe quel environnement clinique. Star Array travaille actuellement sur le processus d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre du programme RADx ® (Rapid Acceleration of Diagnostics) des National Institutes of Health (NIH).

Depuis sa création en 1994, Zymo Research est bien connue pour ses technologies d'extraction et de dosage de l'ADN/ARN. Son objectif a été de développer des trousses et des dispositifs de collecte d'échantillons plus efficaces qui simplifient et réduisent le temps nécessaire à l'isolement des acides nucléiques en laboratoire. Zymo Research s'associera à Star Array pour développer des cassettes prêtes à l'emploi contenant les réactifs nécessaires à la trousse de test de dépistage de la COVID-19 de Star Array ainsi qu'aux futures analyses hors laboratoire.

« La puissance de l'instrumentation PCR de Star Array la place à l'avant-garde de la technologie PCR avec son système XDive™ PCR qui peut effectuer un protocole multiplex qPCR de 40 cycles en 5 à 7 minutes. Associés au système Star Array, les réactifs de purification de l'ADN/ARN et les tests à base d'acides nucléiques de Zymo Research faciliteront un flux de travail simple de type Sample-In/Answer-Out. Grâce à notre investissement dans Star Array, nous développerons des produits ciblant les analyses hors laboratoire sur le marché mondial », a déclaré Marc Van Eden, vice-président du développement des affaires chez Zymo Research.

« Zymo Research et Star Array ont tous deux construit des entreprises à l'intersection de la science et de la technologie et nous partageons une vision de la technologie PCR ultrarapide qui permettra aux tests PCR POC d'être analysés en quelques minutes seulement dans les cabinets médicaux, les laboratoires et les hôpitaux. Ensemble, nous nous efforçons de créer encore plus de produits d'analyse hors laboratoire à l'avenir », a déclaré le Dr Yanhui Liu, vice-président de Star Array Pte. Ltd.

Pour en savoir plus sur les technologies d'extraction et d'analyse de l'ADN/ARN de Zymo Research, visitez leur site Web . Pour en savoir plus sur la technologie de Star Array, cliquez ici : https://www.star-array.com/research-tools .

À propos de Zymo Research Corp. Zymo Research est une entreprise privée au service de la communauté scientifique et du domaine du diagnostic, offrant des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. La vision de la société « La beauté de la science est de rendre les choses simples » se reflète dans tous ses produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader de l'épigénétique, Zymo Research brise les frontières avec des solutions inédites pour la collecte d'échantillons, des mesures microbiologiques, des dispositifs de diagnostic et des technologies de séquençage à haut débit qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

À propos de Star Array Pte. Ltd. Star Array est l'un des principaux développeurs de tests génétiques sur place ultrarapides basés sur de nouveaux processus intégrés de préparation d'échantillons et de qPCR. La société se concentre sur les technologies d'amplification et d'extraction d'acides nucléiques ultrarapides. La demande de temps de réponse rapide a conduit Star Array à introduire des tests génétiques ultrarapides pour les traitements de précision sur place dans les cabinets médicaux et les tests de laboratoire de routine dans les hôpitaux. Le siège social de Star Array est situé à Singapour. Communiquez avec Star Array à l'adresse https://www.star-array.com .

