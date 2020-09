Cet investissement, l'un des plus importants de 2020 dans les technologies de fond, viendra favoriser le lancement de nouveaux produits et le développement de matériaux de rupture

EMERYVILLE, Californie, 9 septembre 2020 /CNW/ -- Zymergen, une société d'innovation scientifique et matérielle, a annoncé aujourd'hui avoir mobilisé 300 M$ en nouveaux capitaux pour accélérer la mise sur le marché de matériaux inédits de haute technicité. Ce tour de table comprend un financement initial de série D mené par Baillie Gifford, accompagnée par Baron Capital Group et l'un des principaux fonds souverains du monde, ainsi qu'un financement additionnel de croissance provenant de Perceptive Advisors. Cette ronde a également attiré nombre d'investisseurs actuels si bien que Zymergen espère lever au quatrième trimestre, dans le cadre du tour de table de série D, des capitaux d'appoint.

Cette injection de capitaux, qui va propulser Zymergen dans les industries chimique et des matériaux, son ambition affirmée, ces industries étant d'une valeur de 3 000 milliards de dollars, la verra accélérer la fabrication d'Hyaline, sa nouvelle famille de films de rupture, ainsi que la commercialisation d'un complément de produits révolutionnaires dans tout un ensemble de domaines : l'électronique, l'agriculture, les soins grande consommation et la santé.

En effet, Zymergen ne se contente pas de développer et de lancer des produits plus performants, issus d'une démarche plus durable, sans compter qu'elle le fait à une fraction du coût et du temps que nécessitent généralement les techniques conventionnelles en place. Zymergen capitalise son savoir-faire en alliant la biologie, la chimie, l'apprentissage machine et l'automatisation de laboratoire, une combinaison unique qui sous-tend sa puissante plateforme exclusive, alimentant ainsi sa capacité de découvrir, de concevoir et de commercialiser des matériaux inédits.

Zymergen, de par son vaste portefeuille de produits, est un phare de l'innovation dans un secteur par ailleurs stagnant, celui des produits chimiques et des matériaux, comme l'a constaté l'American Chemistry Council en affirmant que l'industrie chimique américaine, qui n'a produit aucun matériau de rupture depuis les années 1980, s'est contractée de 3 % en 20191. Inféodées à l'infrastructure manufacturière en place et aux pratiques dépassées, de nombreuses sociétés chimiques patrimoniales ont réduit leurs investissements dans la recherche et le développement de nouveaux matériaux, laissant sur le marché des produits de qualité inférieure et une planète minée par des dégâts environnementaux croissants. Alors même qu'elle se contracte, l'industrie chimique américaine est encore un contributeur majeur au changement climatique mondial, ses émissions de gaz à effet de serre, rien qu'en 2018, étant chiffrées à plus de 190 millions de tonnes, comme l'indique l'EPA2.

« Notre logique d'investissement consiste à repérer les entreprises qui peuvent apporter à long terme des changements transformationnels », a déclaré Peter Singlehurst, chef des actions non cotées chez Baillie Gifford, expliquant que « Zymergen est en train de donner la preuve de sa capacité de créer à l'échelle des produits dont les propriétés étaient jusqu'ici inimaginables. Sa filière de produits, diversifiée et grandissante, conjuguée à son approche plateforme, en fait un processus reproductible qui s'améliore au fil du temps. En tant qu'investisseurs à long terme, nous privilégions les entreprises dont le potentiel est tel qu'elles peuvent transformer des industries au fil des décennies. Zymergen est une société de cette étoffe. »

Les investissements annoncés aujourd'hui, outre le fait qu'ils contribuent à accélérer la commercialisation du produit révolutionnaire, à savoir Hyaline, donnera un coup d'impulsion au développement par Zymergen de pesticides entièrement naturels et d'autres produits d'origine biologique destinés à la protection des cultures, ainsi qu'un insectifuge d'origine biologique. Ces innovations produits reposent sur une plateforme et une infrastructure technologique puissantes, protégées par un ensemble de données solide et croissant.

« Zymergen reprend le flambeau des générations précédentes d'innovateurs et prend à bras le corps l'énorme potentiel que représente la création de produits transformationnels axés sur la biologie », a déclaré Jay Flatley, président du conseil d'Illumina et premier administrateur indépendant au conseil de Zymergen. « Zymergen est en train de transformer sa vision ambitieuse en réalité, sous la forme de produits authentiques, et de conquérir d'immenses nouveaux marchés porteurs de valeur tant pour les clients que pour les investisseurs. »

De son côté, Josh Hoffman, chef de la direction Zymergen, commentant la nouvelle donne, a déclaré : « Nous avons établi Zymergen pour fabriquer des produits de rupture de haute technicité, qui surpassent les matériaux actuels, tout en réduisant considérablement les répercussions sur l'environnement Cet investissement est opportun, car il fait avancer notre vision transformationnelle à long terme et met de vrais produits sur le marché. »

Zymergen est une société d'innovation scientifique et matérielle qui, en accord sa mission, repense la biologie et réinvente le monde. Pionnière technologique au sein du Forum économique mondial, Zymergen s'associe à la nature pour créer des matériaux et des produits jamais imaginés alors dans tous les secteurs, de l'agriculture à l'électronique, des soins grande consommation aux produits pharmaceutiques et d'autres encore. La société met au point des matériaux durables en usage aujourd'hui, une valeur ajoutée pour les entreprises du Fortune 1000, les produits intégrant des innovations microbiennes de Zymergen vendues à ce jour étant évalués à plus d'un milliard de dollars.

Déclarations prospectives : Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont de nature prévisionnelle et dépendent d'événements ou de conditions futurs, y compris des déclarations concernant la croissance de la société, la croissance de nouveaux marchés et la création, le calendrier et les performances de nouveaux produits, services et solutions, ainsi que leurs répercussions plus larges. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont par essence soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances difficiles à prévoir. Les résultats, rendements ou réalisations réels peuvent être sensiblement différents des attentes du moment.

