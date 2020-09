BEIJING, 7 septembre 2020 /CNW/ - Le 31 août, Zuoyebang, la plus grande entreprise en démarrage d'éducation en ligne de Chine fournissant du soutien scolaire aux élèves du primaire et du secondaire, a publié ses résultats pour la période estivale 2020. Zuoyebang continue d'être le chef de file en Chine en ce qui concerne le nombre d'étudiants payants, le taux de croissance et le nombre d'utilisateurs, tandis que ses coûts d'acquisition d'étudiants sont les plus bas du secteur de l'éducation en ligne en Chine.

Au cours de l'été, le nombre total d'inscriptions aux cours payants en diffusion continue directe de Zuoyebang a bondi de 390 % en glissement annuel, pour atteindre 7,8 millions d'inscriptions. Plus de 1,71 million d'étudiants ont opté pour des cours sans rabais, ce qui représente une augmentation de 350 % en glissement annuel. Parmi ces étudiants, plus de 67 % ont opté pour ce choix à partir de la Super APP de Zuoyebang, une plateforme d'aide à l'apprentissage en ligne -- ce qui réduit considérablement le coût d'inscriptions de nouveaux étudiants et permet à l'entreprise de maintenir ses coûts de recrutement inférieur à la moitié des coûts moyens du secteur.

À ce jour, Zuoyebang a atteint un total de plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels grâce à sa gamme d'applications éducatives mobiles. En outre, plus de 60 % de tous les utilisateurs vivent en dehors des villes principales et secondaires de Chine, ce qui renforce l'engagement du fournisseur en faveur de l'inclusion scolaire.

« Le succès constant de Zuoyebang est le résultat de notre utilisation innovante des nouvelles technologies et du trafic continu acquis à partir de la Super APP de Zuoyebang. Notre stratégie unique nous permet d'atteindre à la fois le volume et l'efficacité et nous donne des bases solides pour une croissance future », a déclaré Chen Gongming, co-fondateur de Zuoyebang.

« Plus Zuoyebang est fonctionnel et exhaustif, plus l'expérience de l'utilisateur est agréable. Lorsque les étudiants utilisent la Super APP de Zuoyebang, nous recueillons des données précieuses qui nous permettent de leur proposer des recommandations de cours adaptées à leurs besoins éducatifs », a ajouté Luo Liang, vice-président de Zuoyebang.

L'enseignement en ligne a connu un essor en Chine ces dernières années, et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre. Au cours du premier semestre 2020, plus de 194 millions d'élèves chinois de la maternelle à la 12e année sont passés de l'enseignement en classe à l'enseignement en ligne à la suite de la pandémie.

« À l'avenir, Zuoyebang explorera les possibilités de développer de nouveaux cours et de prendre de l'expansion avec de nouveaux modèles commerciaux. Nous restons alertes et pleinement engagés dans le développement de l'éducation pour nos étudiants. Les possibilités sont vraiment infinies », a déclaré M. Gongming.

À propos Zuoyebang

Zuoyebang a été créé en 2015. À titre de plus grande plateforme d'éducation en ligne de la maternelle à la 12e année (K12) en Chine, Zuoyebang offre une gamme complète de services comprenant la Super App de Zuoyebang, la Live Courses App, une application de cours en direct de Zuoyebang et l'Oral Arithmetic App, une application d'arithmétique de Zuoyebang. Zuoyebang compte actuellement plus de 800 millions d'utilisateurs inscrits au total, avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et plus de 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Basée à Pékin, la société Zuoyebang possède 11 succursales à travers le pays, dont Wuhan, Xian et Jinan. L'entreprise en démarrage spécialisée dans les technologies de l'éducation emploie actuellement plus de 22 000 personnes dans tout le pays et prévoit de recruter 10 000 personnes supplémentaires et ainsi contribuer à la création d'emplois au cours du premier semestre 2020. Zuoyebang a achevé son financement de série E de 750 millions de dollars américains à la fin du mois de juin.

