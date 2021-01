BEIJING, 6 janvier 2021 /CNW/ - Zuoyebang, la plus importante entreprise en démarrage d'enseignement en ligne hors de l'école de Chine, a recueilli plus de 1,6 milliard de dollars américains en financement de série E+ auprès d'investisseurs comme Alibaba, Tiger Global, Softbank Vision Fund, Sequoia Capital China, Fountainvest Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO). Taihecap était la conseillère financière de Zuoyebang pour ce cycle de financement.

Grâce à ce nouveau capital, Zuoyebang continuera de se concentrer sur le développement de ses activités principales de cours en diffusion continue directe, de consolider sa technologie en matière d'éducation parascolaire, d'accroître ses capacités de pénétration du marché et d'investir pour renforcer et élargir ses portefeuilles de produits existants.

Hou Jianbin, fondateur et chef de la direction de Zuoyebang, a déclaré : « Rendre l'éducation de qualité accessible à tous est la mission de Zuoyebang depuis sa création. Elle stimule notre croissance et nos efforts continus pour garder notre position de chef de file en matière d'innovation, de pénétration du marché et d'échelle. Le secteur du cyberenseignement parascolaire en Chine entre dans une nouvelle phase de développement qui appelle les acteurs de premier plan à définir le marché avec une croissance de qualité, innovante et durable. Son nouveau capital permettra à Zuoyebang d'accélérer sa croissance, de passer d'une force à une autre et d'offrir de meilleures ressources éducatives pour répondre à l'énorme demande du marché chinois. »

En juin 2020, Zuoyebang a achevé un financement de série E de 750 millions de dollars américains, auquel ont pris part d'importants investisseurs internationaux en capital de risque, dont Fountainvest Partners, Tiger Global, Sequoia Capital China, SoftBank Vision Fund, Primavera Capital, GGV Capital, Xiang He Capital, Tiantu Capital et Taihecap.

Depuis sa création en 2015, Zuoyebang est devenue une chef de file dans le secteur de l'éducation parascolaire en ligne en Chine. Propulsée par sa technologie innovante et la plus grande base de données virtuelle de questions au monde dans le secteur - avec plus de 300 millions de questions - l'entreprise propose des solutions numériques globales via ses applications populaires d'éducation parascolaire qui complètent le programme d'enseignement public existant. Celles-ci comprennent la Super App de Zuoyebang, la Live Courses App, une application de cours en direct de Zuoyebang, l'Oral Arithmetic Calculation App, une application d'arithmétique de Zuoyebang et la YAYA AI Courses App. En intégrant des fonctions basées sur l'IA pour donner aux utilisateurs un accès à guichet unique à l'ensemble des produits et des services de Zuoyebang, notamment, l'application phare Super App reste en première place dans la catégorie Éducation de l'App Store chinoise d'Apple, avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. L'imprimante Paperang de Zuoyebang, un appareil intelligent offrant des solutions de gestion des erreurs de premier plan, qui compte plus de 7,5 millions d'utilisateurs inscrits, continue également à dominer le marché dans sa catégorie en Chine.

Zuoyebang possède la plus grande base d'utilisateurs du marché chinois de l'enseignement parascolaire en ligne, avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels et un total de 800 millions d'appareils d'utilisateurs enregistrés. Au semestre d'automne 2020, le nombre d'utilisateurs inscrits aux cours en diffusion continue directe de Zuoyebang a atteint un record de 10 millions dans l'industrie, tandis que le nombre d'utilisateurs inscrits à des cours classiques à temps plein a également augmenté, représentant une hausse de plus de 24 fois le nombre précédent dans les trois dernières années. 70 % d'entre eux proviennent de villes éloignées de troisième rang ou de moindre importance.

La croissance durable de Zuoyebang découle de son avantage quant à l'échelle des utilisateurs, d'une forte pénétration géographique, d'une efficacité opérationnelle remarquable et d'un contrôle systématique de la qualité. De plus, son coût global d'acquisition est le plus bas parmi ses pairs et est inférieur à la moitié du coût moyen du secteur.

Zuoyebang emploie plus de 35 000 personnes en Chine. L'entreprise, basée à Pékin, a pris de l'expansion et possède maintenant 11 succursales à travers le pays, notamment à Xi'an, à Hefei, à Zhengzhou, à Wuhan, à Chengdu, à Chongqing, à Jinan, à Changsha, à Nanjing et à Shijiazhuang.

À propos de Zuoyebang

Fondée en 2015, Zuoyebang est la plus grande jeune entreprise d'enseignement parascolaire en ligne en Chine, offrant une gamme complète de produits et de services de tutorat en ligne aux étudiants, couvrant toutes les matières. L'entreprise, qui a pour mission de « rendre l'éducation de qualité accessible à tous », est un fournisseur de services d'éducation parascolaire en ligne répondant aux besoins non satisfaits du marché chinois de l'éducation parascolaire, en s'appuyant sur la technologie pour augmenter la couverture et la pénétration du tutorat de qualité en ligne hors de l'école dans tout le pays.

