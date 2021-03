TR10 est une sélection annuelle des technologies les plus importantes de l'année. Lancée en 2001 et publiée par les éditeurs du MIT Technology Review, TR10 recense les technologies émergentes qui sont les plus susceptibles d'être commercialisées et de révolutionner le monde. La catégorie « Remote everything » a été mise en lumière dans la liste de cette année en raison de son importance dans la redéfinition des soins de santé et de l'éducation dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19. La forte croissance de Zuoyebang témoigne de sa force et de son potentiel de réponse aux besoins individuels des élèves et aux déséquilibres dans les ressources éducatives au sein de différents domaines.

Wang Yan a fait remarquer que la technologie à distance, de concert avec d'autres technologies comme les mégadonnées et l'IA, continuera d'alimenter l'éducation en ligne et de transformer l'apprentissage traditionnel. M. Wang a déclaré que l'importance de la technologie à distance continuera de croître et que l'inclusion est le résultat escompté le plus important de l'éducation en ligne. Cela fait écho à la mission de Zuoyebang qui consiste à « rendre l'éducation de qualité accessible à tous ».

Il a ensuite cité l'exemple de Zuoyebang, dont les forces dans l'apprentissage à distance se reflètent principalement dans deux domaines, à savoir les cours en diffusion continue directe et la fonction de recherche de photos favorisant la résolution de problèmes. En ce qui concerne les cours en diffusion continue directe, Zuoyebang a mis à niveau son infrastructure technologique et créé des technologies exclusives qui ont résisté à la forte hausse de l'achalandage au début de la pandémie de COVID-19, garantissant des connexions stables et harmonieuses à plus de 33 millions d'étudiants. Afin de rendre l'apprentissage plus interactif et personnalisé, Zuoyebang a également fourni des classes de différentes tailles, y compris des grandes classes avec un enseignant par groupe, des classes interactives pour des groupes de six élèves et du tutorat en tête-à-tête après la classe.

Quant à l'outil de recherche de photos et de résolution de problèmes de Zuoyebang, M. Wang a déclaré que Zuoyebang avait optimisé son algorithme d'intelligence artificielle, ce qui a augmenté considérablement le taux de reconnaissance des photos de livres, de caractères manuscrits et d'écrans. Grâce à une importante grappe de serveurs d'unités de traitement graphique (UTG) à codes parallèles, Zuoyanbang peut effectuer une recherche en 200 ms. De plus, l'entreprise peut effectuer un million de recherches par minute dans sa bibliothèque de plus de 300 millions de questions et fournir des explications étape par étape avec un taux de précision supérieur à 97 %. Zuoyebang possède la plus grande base d'utilisateurs du marché chinois de l'enseignement parascolaire en ligne, avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels et un total de 800 millions d'appareils d'utilisateurs enregistrés. Au cours de la table ronde, M. Wang a souligné l'engagement de Zuoyebang à l'égard de l'innovation technologique et de la mise au point de technologies de pointe, y compris les mégadonnées, l'informatique et l'IA, et son intention de continuer d'optimiser l'infrastructure d'éducation en ligne et d'améliorer l'expérience d'apprentissage.

À propos de Zuoyebang

Fondée en 2015, Zuoyebang est la plus grande jeune entreprise d'enseignement parascolaire en ligne en Chine, offrant une gamme complète de produits et de services de tutorat en ligne aux étudiants, couvrant toutes les matières. L'entreprise, qui a pour mission de « rendre l'éducation de qualité accessible à tous », est un fournisseur de services d'éducation parascolaire en ligne répondant aux besoins non satisfaits du marché chinois de l'éducation parascolaire, en s'appuyant sur la technologie pour augmenter la couverture et la pénétration du tutorat de qualité en ligne hors de l'école dans tout le pays.

