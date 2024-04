NEW YORK, le 11 avril 2024 /CNW/ - zuMedia Inc. a officiellement annoncé aujourd'hui le lancement de Backskin.com, qui contient un logiciel exclusif ayant le pouvoir de rapporter des sommes importantes au Trésor américain.

Lorsque vous aurez l’idée de faire de la promotion, utilisez Backskin!

Backskin est un service révolutionnaire qui permet à n'importe quelle plateforme de médias sociaux d'offrir une monétisation de l'espace derrière les photos de profil de ses membres. Tout le monde peut devenir annonceur et tout le monde peut générer des revenus en faisant appel à des annonceurs pour présenter son message, sa publicité ou sa diffusion simplement en choisissant Backskin. Sa technologie secrète en instance de brevet consiste en un moyen de générer des revenus justes et égaux pour les deux plateformes et le propriétaire respectif de chaque page de profil (réseaux sociaux, commerce en ligne, applications mobiles, etc.)

Le tout nouveau véhicule publicitaire en ligne vise à offrir un nouveau modèle d'affaires qui étend la portée des possibilités publicitaires potentielles et crée des flux de revenus à faible coût. Il a également été conçu pour outiller les utilisateurs des médias sociaux à l'échelle mondiale en pavant la voie à un partage juste et équitable des revenus publicitaires, ce qui permet aux gens ordinaires d'exercer un plus grand contrôle sur leur profil de plusieurs façons, notamment en choisissant de faire de la publicité et de choisir la publicité à présenter dans leur propre profil; en créant de nouvelles sources de revenus non seulement pour les créateurs de contenu de médias sociaux, mais pour nous tous, et en démocratisant à lui seul les industries de la publicité, de la radiodiffusion et de l'Internet.

Tout le monde peut profiter des publicités de Backskin. Les plateformes profitent de revenus publicitaires supplémentaires. Les membres des plateformes bénéficient de la capacité de monnayer l'espace médiatique de Backskin et de réaliser des gains financiers importants. Les annonceurs en profitent en ayant la capacité de dépenser plus efficacement leurs dollars publicitaires et de cibler plus efficacement les publicités auprès de publics réceptifs, ce qui assure une meilleure allocation des ressources budgétaires et un meilleur RCI.

Avec un minimum d'efforts et des locations marginales de Backskin, un hôte de Backskin peut générer des revenus importants. Chaque jour, 8 640 espaces publicitaires de 10 secondes sont disponibles par utilisateur et par région. Un utilisateur qui ne réserve qu'un modeste 10 % du nombre total de créneaux de Backskin chaque jour à partir d'une seule région à un taux d'un dollar par créneau pourrait générer un revenu brut d'environ 134 000 $ par année.

Il y a un nombre infini de publicités de Backskins sur Internet et sur les appareils mobiles, ce qui fait de Backskin Inc. la première entreprise qui est en bonne position et capable d'investir des sommes considérables de l'argent des contribuables dans les économies américaine et mondiale.

Bien que DMDb.com soit un nouveau venu dans le paysage des médias sociaux et qu'il se prépare à son lancement officiel, les services de location de publicité et de radiodiffusion Backskin sont actuellement disponibles sur la plateforme pour l'échantillonnage au moment où DMDb veut devenir la nouvelle référence en matière de distribution de tous les médias.

Alors que les annonceurs sont en mesure d'explorer, de cibler et de créer leur propre public, Backskin.com a conçu un moyen de vraiment atteindre la cible en ce qui concerne la personnalisation des publicités et la façon dont les auditoires et les marchés les reçoivent et les consomment. Ce pipeline et ce processus novateurs permettent d'atteindre plus en profondeur les auditoires et d'attirer l'attention sur les messages dans la publicité avec un engagement ciblé et une participation volontaire du public.

Les créateurs Phyllis Jager et Barry Terach, Mark Cuban, grand investisseur, et Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan, Kishan Kachhadiya, programmeur principal et le chef des affaires juridiques, Mark Rosenberg, sont convaincus que le pouvoir de Backskin est un moyen de mettre fin aux coûts publicitaires exorbitants, au placement inapproprié de la publicité, à la diffusion de renseignements erronés et à la désinformation par la distribution de la publicité, au gaspillage de la publicité et à un faible RCI, à la consultation forcée du contenu de la publicité non désirée, à l'exploitation des utilisateurs de plateformes à de nombreux niveaux, et à l'achat et à la vente par des plateformes et agences de marketing.

Backskin.com et DMDb.com ne sont que deux des nombreux projets novateurs qui ont été créés par leur société mère, zuMedia Inc. Des initiatives comme la sensation TikTok fatSu, dont les vidéos peuvent être visionnées par @HappenstanceManor (PJ), et des projets à venir comme PropertyDuds, un projet proposé pour transformer l'industrie immobilière, et Feudr, une plateforme permettant aux utilisateurs de participer à des débats sur divers sujets allant des événements politiques mondiaux à des conseils personnels pour les ménages démontrent l'engagement de zuMedia à créer des produits et des services pour le mieux-être général de la société.

Le lien qui unit le portefeuille de projets de l'entreprise est son engagement primordial à mettre au point des technologies novatrices qui uniformisent les règles du jeu pour les consommateurs, tout en favorisant un sentiment de plaisir ludique, et à donner l'occasion d'affecter une partie substantielle de ses revenus à l'appui de causes humanitaires.

Pour en savoir plus sur zuMedia Inc. et ses initiatives novatrices, visitez son site Web à www.zuinc.com. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Phyllis Jager à [email protected] .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2384333/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4

SOURCE zuMedia Inc.