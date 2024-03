NEW YORK, le 13 mars 2024 /CNW/ -- zuMedia Inc., l'entreprise derrière la plateforme en ligne innovante DMDb.com, a intenté une poursuite contre IMDb.com devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York, Inc. demandant qu'une déclaration judiciaire confirme qu'il est peu probable que la marque de commerce de zuMedia, DMDb, suscite la confusion par rapport à la marque de commerce IMDb. zuMedia cherche également à faire annuler l'enregistrement de deux marques de commerce d'IMDb. L'affaire est intitulée zuMedia Inc. c. IMDb.com Inc., no 1:23-cv-08472 (S.D.N.Y.).

zuMedia a intenté cette poursuite parce qu'IMDb, qui appartient au géant du Web Amazon.com, Inc., a déposé des procédures d'opposition auprès du United States Patent and Trademark Office ainsi que dans d'autres bureaux des marques de commerce du monde entier pour tenter de bloquer l'enregistrement de la marque de commerce DMDb. Dans cette instance, IMDb soutient que le public confondra la marque de commerce IMDb, un acronyme pour « Internet Movie Database », et la marque de commerce DMDb, un acronyme pour « Digital Media Database ».

DMDb, lancé en février 2023, fournit de l'information sur une grande variété de médias numériques, comme les acteurs, les équipes, les développeurs et les créateurs d'une grande variété de médias numériques, y compris films, émissions de télévision, vidéos de musique, sites Web, publicités, jeux vidéo, des plateformes de médias sociaux, vidéos virales, balados et jetons non fongibles. DMDb comprend également une composante de médias sociaux connue sous le nom de passerelle DMDb, qui permet aux utilisateurs de publier des photos, des vidéos et de l'information, de communiquer avec d'autres utilisateurs et de visionner des vidéos créées par des utilisateurs. De plus, DMDb est également le prototype de travail mettant en vedette le nouveau fleuron de zuMedia, Backskin.com, un tout nouveau véhicule publicitaire révolutionnaire qui transforme la façon dont la publicité sera diffusée et consommée.

zuMedia, les créateurs de DMDb Phyllis Jager et Barry Terach, et son principal investisseur, Mark Cuban, ont bon espoir que le tribunal tranche en faveur de zuMedia.

zuMedia Inc. est une entreprise technologique révolutionnaire qui cherche à créer des technologies novatrices permettant d'uniformiser les règles du jeu pour les consommateurs, tout en s'amusant. L'objectif de ZuMedia est de créer des produits et des services pour la société, tout en redirigeant une grande partie des revenus qu'elle génère vers les services humanitaires pour lesquels elle travaille. zuMedia est l'entreprise derrière Backskin.com, la technologie publicitaire révolutionnaire qui a le potentiel de bouleverser le paysage de la publicité en ligne et de la diffusion. Elle a également créé la sensation TikTok FatSu, dont les vidéos se trouvent à @HappenstanceManor (PJ). Parmi les projets à venir figurent PropertyDuds, dont l'objectif est de changer la façon dont les consommateurs achètent et vendent leur maison, et Feudr, une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent débattre d'enjeux allant des événements actuels comme les débats politiques mondiaux aux avantages du port du masque lors d'une pandémie mondiale jusqu'à la meilleure façon de nettoyer une poêle sale.

