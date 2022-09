HONG KONG, 20 septembre 2022 /CNW/ - ZOTAC Technology Limited, un fabricant mondial d'innovation, ouvre une nouvelle ère de jeu sur PC en dévoilant sa nouvelle génération de cartes graphiques ZOTAC GAMING construites sur l'architecture révolutionnaire NVIDIA Ada Lovelace et la 3e génération de RTX.

ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 40 SERIES ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 40 SERIES AMP EXTREME AIRO ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 40 SERIES TRINITY

Les cartes graphiques de la série RTX 40 de GeForce sont plus que rapides, ce qui donne aux joueurs et aux créateurs un avantage déterminant en matière de performance, de rendu neuronal et de nombreuses autres capacités de plateforme de pointe. Cette avancée massive dans la technologie d'unité de traitement graphique est la porte d'entrée vers les expériences de jeux les plus immersives, les caractéristiques incroyables de l'intelligence artificielle et les flux de travail de création de contenu les plus rapides. Ces unités de traitement graphique projettent à l'avenir des graphiques à la fine pointe de la technologie.

En s'appuyant sur un tout nouveau design inspiré de l'aérodynamisme avec une foule de caractéristiques plus puissantes, la série ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 introduit des innovations clés qui repoussent les limites de la performance de jeu, l'efficacité du refroidissement, les niveaux de bruit et la durabilité. Les séries ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090, 4080 de 16 Go et 4080 de 12 Go sont disponibles en 3 modèles : AMP Extreme AIRO, Trinity OC et Trinity.

« Nous sommes ravis de présenter nos cartes graphiques les plus avancées utilisant la dernière architecture d'unité de traitement graphique de NVIDIA pour pousser le jeu sur PC vers de nouvelles frontières, a indiqué Tony Wong, directeur général de ZOTAC. Dans cette génération, nous avons mis en œuvre une conception aérodynamique innovant avec des mouvements de flux d'air critiques pour renforcer et affiner le refroidissement du puissant noyau d'unité de traitement graphique. Avec l'ajout du processeur de la série 40 et les améliorations apportées au matériel, à la conception et à la convivialité, les cartes graphiques ZOTAC GAMING marquent une étape importante en faisant ressortir le meilleur de la prochaine génération d'unité de traitement graphique et des technologies de pointe de l'industrie pour les jeux vidéo sur PC. »

L'UNITÉ DE TRAITEMENT GRAPHIQUE ULTIME

ZOTAC GAMING redéfinit sa carte graphique ultime avec le nouveau modèle phare AMP Extreme AIRO. C'est la solution par excellence pour les amateurs de haut niveau. Raffiné dans tous ses aspects et utilisant une conception optimisée pour l'air, l'AMP Extreme AIRO offre une vitesse fulgurante et une efficacité thermique exceptionnelle qui n'a pas son pareil.

Parmi les nouvelles fonctionnalités exclusives à l'AMP Extreme AIRO, citons la conception du ventilateur à contre-rotation qui permet un flux d'air régulier, la conception de la phase de puissance extrême pour une alimentation stable et une plaque arrière solide en métal moulé sous pression pour assurer une durabilité maximale. L'AMP Extreme AIRO rehausse également la configuration de jeu grâce à son éclairage RVB complet avec 5 zones personnalisables pour une visibilité extraordinaire.

LA TRINITÉ ÉQUILIBRÉE

À l'aide de technologies de refroidissement de pointe dérivées du modèle phare, le modèle Trinity et sa variante OC reposent sur une base technique puissante. Les deux modèles comprennent un trio de ventilateurs de refroidissement puissants, un grand dissipateur thermique qui remplit l'empreinte de la carte, des améliorations pour réduire le bruit, un renforcement de la durabilité et des éléments RVB adressables. Le résultat est une incarnation équilibrée de la puissance, des performances, du refroidissement et de la durabilité, qui offre aux joueurs les taux d'image par seconde fulgurants dont ils ont besoin dans les titres les plus récents.

LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT LE PLUS GLACIAL

La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 présente IceStorm 3.0 - son système de refroidissement le plus puissant jamais construit. L'AMP Extreme AIRO est équipé de trois grands ventilateurs dont la hauteur et la largeur des pales sont deux fois supérieures à celles de la génération précédente afin d'optimiser le flux d'air. Tous les modèles sont équipés d'une colossale pile d'ailettes en aluminium s'étendant sur toute la longueur de la carte, associée à une chambre à vapeur et jusqu'à 9 caloducs en cuivre composite pour relever les défis thermiques les plus intenses. En outre, le flux d'air peut s'évacuer plus librement par les voies de ventilation de tous les côtés pour améliorer l'efficacité du refroidissement.

PROFIL ACOUSTIQUE PLUS SILENCIEUX

De nouvelles fonctions de réduction du bruit sont apportées à la série ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 pour améliorer l'immersion dans le jeu. L'AMP Extreme AIRO est équipé d'un ventilateur central à contre-rotation qui réduit les turbulences de l'air, minimisant ainsi le bruit grâce à un flux d'air plus régulier. Tous les modèles sont équipés de patins antivibrations et d'un contrôle automatique de l'arrêt du ventilateur, ce qui permet de réduire les niveaux de bruit et d'augmenter la longévité du ventilateur. En outre, les utilisateurs peuvent régler la rotation des ventilateurs de façon indépendante ou passer d'un mode BIOS à l'autre au moyen d'un commutateur physique ou de l'utilitaire FireStorm ZOTAC GAMING.

CONÇU POUR LA DURABILITÉ

Construite pour durer et performer, la série ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 possède une base solide pour des performances de pointe. La rigidité globale de l'AMP Extreme AIRO est renforcée par une solide plaque arrière en métal moulé sous pression et un support de rétention arrière. La carte graphique de l'AMP Extreme AIRO 4090 répartit la charge entre les phases de puissance 24+4 pour une plus grande stabilité de puissance et des températures améliorées. Les ventilateurs de refroidissement de tous les modèles sont dotés de deux roulements à billes durables qui réduisent la friction rotationnelle et prolongent la durée de vie du ventilateur. La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 est également livrée avec un support d'unité de traitement graphique en métal pour un renforcement supplémentaire.

SPECTRA PARTOUT

Le système d'éclairage dédié SPECTRA 2.0 de ZOTAC GAMING permet un éclairage coloré vibrant avec des effets animés uniques alimentés par des DEL RVB adressables. Sur la carte graphique AMP Extreme AIRO, les utilisateurs peuvent personnaliser différents modes et couleurs pour 5 zones d'éclairage en haut, à l'avant, sur le côté et à l'arrière, ou synchroniser l'ensemble pour qu'il ne fasse qu'un. La beauté de la présence RVB sur le dessus est renforcée par un revêtement iridescent et translucide qui permet de faire ressortir les chemins lumineux situés en dessous. Tous les modèles disposent d'un connecteur RVB à 3 broches et d'un câble fourni, permettant l'éclairage des cartes graphiques ZOTAC GAMING et d'une bande DEL RVB compatible parfaitement synchronisée.

NOUVEL utilitaire FireStorm

Le nouvel utilitaire ZOTAC GAMING FireStorm pour la série 40 présente une interface entièrement redessinée qui transforme le réglage fin de l'unité de traitement graphique en une tâche plus intuitive. Le nouveau logiciel est doté d'une multitude d'options, notamment la vitesse d'horloge, les fréquences de la mémoire du GPU, la tension, la vitesse du ventilateur, les paramètres de la courbe du ventilateur, les effets d'éclairage SPECTRA RVB et la commutation du BIOS en un clic.

DISPONIBILITÉ

La série ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 sera disponible à partir du début octobre 2022, tandis que les séries ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 16 Go et 4080 de 12 Go seront disponibles à partir du début novembre 2022. La disponibilité locale dépend de l'offre et de la livraison régionales.

Modèles disponibles :

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity (PDSF)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 16 Go AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 16 Go Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 16 Go Trinity (PDSF)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 12 Go AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 12 Go Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 de 12 Go Trinity (PDSF)

À PROPOS DE ZOTAC GAMING

Derrière le regard perçant des yeux robotisés se cachent la force et la technologie du futur qui remplissent l'ego des invaincus et des combattants expérimentés. Fondé en 2017, ZOTAC GAMING est le mouvement pionnier issu du cœur de la marque ZOTAC qui vise à créer le matériel de jeu sur PC ultime pour ceux qui vivent pour jouer. C'est l'épitomé de nos prouesses d'ingénierie et de notre expertise de conception représentant plus d'une décennie de performance de précision, faisant de ZOTAC GAMING une force de pointe née avec l'objectif de fournir la meilleure expérience de jeu sur PC.

