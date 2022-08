MISSION, Texas, 12 août 2022 /CNW/ - La zone économique de Rio South Texas, située au cœur de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, a toujours été reconnue pour sa multimodalité exemplaire. Avec ses nombreux points de rencontre frontaliers avec le Mexique, ses aéroports internationaux, ses ports en eau profonde et son réseau autoroutier inter-États, la région est une incontournable plaque tournante du commerce intermodal pour les entreprises actives en Amérique du Nord. De plus, sa connexion au réseau ferroviaire nord-américain de catégorie 1 prend en charge l'exportation/importation de centaines de millions de produits chaque année. Cet accès ferroviaire nord-américain, combiné aux possibilités offertes par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), optimise davantage les avantages offerts par Rio South Texas aux manufacturiers et aux fournisseurs de services de logistique situés dans la région.

Rio South Texas propose une solide infrastructure ferroviaire internationale de catégorie 1 pour le territoire étatsunien par l'entremise de grandes compagnies comme la Union Pacific Railroad et la BNSF Railway Co., un service vers le Mexique via la Kansas City Southern de Mexico, ainsi que des services locaux sur courtes distances via la Brownsville & Rio Grande (BRG) International Railroad, la Border Pacific Railroad et la Rio Valley Switching. Chaque année, des milliers de wagons sont véhiculés par la GRB (plus de 40 000 en 2019). De plus, avec la fusion imminente entre le Canadien Pacifique et la Kansas City Southern, la logistique ferroviaire à Rio South Texas passera à l'échelon supérieur, en offrant des services simplifiés tant pour le Canada et le Mexique que pour les États-Unis. Nul doute que le volume des échanges commerciaux continuera d'augmenter grâce à l'engagement de ces deux grands transporteurs envers notre région.

Le transport ferroviaire joue également un rôle logistique de premier plan dans les liaisons régionales. Les services sur courtes distances relient les ports de mer locaux, en symbiose avec le transport maritime via la voie navigable intracôtière du Golfe du Mexique (qui elle-même voit défiler plus de 500 millions de tonnes de marchandises) et vers les réseaux océaniques mondiaux. Les chemins de fer en activités dans la zone de Rio South Texas offrent également des liaisons intermodales avec le réseau autoroutier inter-États, sans compter celles avec les infrastructures aériennes reliant la région au reste du monde - l'aéroport international de Valley se classe notamment parmi les 80 plus importants aux États-Unis pour le fret aérien.

Si vous expédiez à l'échelle du globe, aux États-Unis ou ailleurs, ou si vous cherchez à fabriquer des produits en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, regardez ce que Rio South Texas a à vous offrir. L'équipe de COSTEP sera heureuse de vous aider. Visitez-nous à www.costep.org ou suivez-nous à @COSTEP pour en savoir plus.

Personne-ressource : Matt Ruszczak, +1 956 682-6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress