Zone d'intervention spéciale - Le gouvernement du Québec invite les citoyens à s'exprimer aujourd'hui

QUÉBEC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec tient à rappeler aux citoyens que des assemblées publiques de consultation auront lieu aujourd'hui dans les régions visées par le projet de décret instituant une zone d'intervention spéciale (ZIS).

Ce projet permettrait de décréter un moratoire sur la construction et la reconstruction des bâtiments situés dans l'ensemble des zones inondables cartographiées 0-20 ans et sur le territoire qui a été inondé en 2017 et en 2019 en raison de la crue des eaux. Il prévoit également des dispositions particulières pour le territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Soulignons que des représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du ministère de la Sécurité publique pourront répondre aux questions des personnes présentes.

L'horaire complet des consultations, la liste des municipalités visées, le projet de décret ainsi que toute la documentation pertinente sont disponibles sur le site Web du MAMH : www.mamh.gouv.qc.ca.

Par ailleurs, les propriétaires dont les bâtiments ne sont pas situés dans les des zones inondables cartographiées 0-20 ans et sur le territoire qui a été inondé en 2017 et en 2019 ne seront pas assujettis à la ZIS.

Citation :

« Je sais à quel point les récentes inondations représentent une situation difficile pour les personnes, les familles, les entreprises et les municipalités qui ont été touchées. C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de repenser chacune de nos interventions afin de diminuer les conséquences des inondations pouvant survenir dans le futur sur l'ensemble du territoire québécois. En ce sens, l'opinion des citoyens est primordiale pour notre gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Liens connexes :

L'information pertinente concernant le projet de décret de la ZIS peut être consultée sur le site Web du MAMH au : www.mamh.gouv.qc.ca.

La cartographie des zones inondées en 2017 et 2019 est disponible sur le site Internet du MELCC à l'adresse suivante : http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/carto-zones-inondees-2017-2019.htm.

