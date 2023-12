Zone d'innovation minière - BILAN 2023 : EN ROUTE VERS LA DÉSIGNATION OFFICIELLE

ROUYN-NORANDA, QC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - L'année 2023 en aura été une de grandes réalisations pour la Zone d'innovation minière (ZIM), alors que plusieurs étapes cruciales ont été franchies en prévision de la désignation officielle par le gouvernement du Québec.

Tout au long de l'année, des représentants gouvernementaux responsables des zones d'innovation à l'échelle québécoise ont visité Rouyn-Noranda afin de mieux comprendre les objectifs, constater de visu la mobilisation autour du projet et discuter des initiatives qui seront intégrées à la ZIM. Ces visites ont servi à alimenter la réflexion des décideurs sur la pertinence de créer une zone d'innovation minière et permis de constater la solidité du dossier de la ZIM et l'intérêt que lui porte le gouvernement du Québec.

Forte des résultats des derniers mois, la ZIM est officiellement devenue un organisme à but non lucratif dont la structure sera bonifiée en 2024. Il s'agit d'une démonstration claire du sérieux de la démarche et de la volonté du milieu de se mobiliser autour de ce projet qui permettra de définir, ensemble, ce que seront les activités minières de demain.

Pour diriger les actions des prochains mois, Johanne Jean, figure bien connue de l'Abitibi-Témiscamingue, a accepté de présider de comité de coordination de la ZIM avec un objectif clair en tête : obtenir la désignation officielle en 2024. Mme Jean multipliera les représentations et la promotion de la ZIM au cours de la prochaine année.

Afin de mettre en valeur l'ADN de Rouyn-Noranda et de l'Abitibi-Témiscamingue, deux piliers ont été ajoutés au champ d'action de la ZIM, soit le pilier « Envol » qui vise à propulser les entrepreneurs locaux et le pilier « Économie circulaire », pour notamment miser sur l'expertise des industries de deuxième et troisième transformation et maximiser les synergies entre les entreprises.

Ce sont plus de 10 milliards de dollars en projets de toutes sortes que la ZIM vise à concrétiser d'ici 2050. En plus d'y développer des façons de faire modernes pour maximiser l'efficacité du secteur minier et minimiser ses impacts sur l'environnement et les milieux, la ZIM permettra :

De consolider et garder au Québec l'expertise minière québécoise pour en faire profiter toute la filière, incluant celle des minéraux critiques et stratégiques;

De concrétiser au Québec des investissements de joueurs majeurs de l'industrie minière mondiale;

De mettre en place un système collaboratif de gestion énergétique;

De déployer des infrastructures de recherche de pointe pour contribuer au développement responsable des ressources minérales, à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur minier et à la réduction des risques dans le développement des projets

Citation

« En 2023, des leaders de tous les secteurs ont continué de se mobiliser autour de la ZIM, plus déterminés que jamais à obtenir cette désignation tant attendue. C'est ce dynamisme qui m'a amenée à joindre ce grand projet fédérateur qui bénéficiera à Rouyn-Noranda, à la région et au Québec en entier. Je suis confiante que le gouvernement verra dans la ZIM l'occasion unique de regrouper les acteurs de l'industrie minière pour moderniser encore davantage les pratiques, tout en créant un milieu de vie propice à l'innovation et au mieux-être. Nous sommes sur la bonne voie et nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre notre but. »

- Johanne Jean, présidente du comité de coordination de la ZIM

À propos de la Zone d'innovation minière

La Zone d'innovation minière (ZIM) a pour mission de propulser le savoir et le savoir-faire du secteur minier québécois vers une nouvelle ère minière. Véritable carrefour du génie créatif, la ZIM mise sur la création de valeur pour faire rayonner les talents, l'expertise et la capacité d'innovation québécoise au niveau international. La création de zones d'innovation de calibre international a vu le jour pour augmenter la commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que la productivité des entreprises.

