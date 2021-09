Zoglo's Incredible Food Corp. fait son entrée au Canada et lance une nouvelle gamme de 12 délicieux produits alimentaires à base de plantes

La société propose innovation et qualité à prix abordable aux adeptes du flexitarisme et encourage les Québécois à " manger végé, sans limitations ".

MONTREAL, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Zoglo's Incredible Food Corp. (" Zoglo's ") (CSE: ZOG), dont la marque a été récemment remaniée et qui s'apprête à devenir l'une des principales entreprises mondiales de produits alimentaires à base de plantes, annonce aujourd'hui le lancement de Zoglo's Incredible MD, une gamme de 12 produits surgelés de substituts de viande qui offre un niveau de goût et d'inspiration exceptionnels à table. La gamme Zoglo's IncredibleMD comprend des substituts de viande à base de plantes riches en nutriments pour combler une variété de besoins culinaires pour les flexitariens qui souhaitent ajouter plus d'aliments végétaux à leur alimentation. À chaque bouchée, les Québécois peuvent être assurés que les aliments ne comprennent aucun OGM, sont sans nitrates et favorisent l'agriculture responsable, l'amélioration du bien-être des animaux et une planète plus saine. Les produits Zoglo's Incredible sont disponibles dès maintenant chez les principaux détaillants d'épicerie au pays.

À base de plantes, sans limites.

Zoglo's s'appuie sur 25 ans d'expérience dans l'utilisation de technologies de pointe pour créer des solutions alimentaires innovantes à base de plantes qui offrent un goût et un rapport qualité-prix supérieur. L'entreprise a procédé à une refonte complète de son image de marque plus tôt cette année et sa gamme de produits Zoglo's originale, toujours disponible en magasin, jouit d'une grande popularité depuis son lancement au Canada en 1995. Polyvalente, la nouvelle gamme Zoglo's Incredible élève la variété de son offre d'aliments vers de nouveaux sommets.

"Le nouvel assortiment d'aliments Zoglo's Incredible répond au désir croissant des Québécois à essayer davantage de repas à base de plantes et à les intégrer à un régime flexitarien. Cependant, jusqu'à présent, plusieurs d'entre eux n'ont pas été en mesure de trouver des solutions de repas polyvalentes, contenant peu ou pas de produits chimiques et surtout, qui ont bon goût ", affirme Anthony Morello, PDG de Zoglo's.

"Nous nous engageons à proposer des aliments faciles à apprêter et issus de sources renouvelables qui encouragent les Québécois à explorer des options à base de plantes, sans limitations. "

Polyvalence végétale à table

La nouvelle gamme de produits Zoglo's Incredible, offerts dans d'élégantes boîtes noires, offre aux Québécois des solutions de remplacement à base de plantes pour une panoplie de produits favoris à base de protéines. Au petit-déjeuner, savourez les saucisses Zoglo's Incredible en accompagnement d'œufs ou de votre substitut d'œuf végétal préféré. Lorsque vous avez de la compagnie, il est très facile pour les flexitariens de savourer un barbecue avec la famille et les amis en servant les burgers Incredible, les burgers aux champignons ou les saucisses géantes style New Yorkais de Zoglo's. Alors que nos équipes sportives préférées reprennent la route, les Québécois peuvent assister à un match en direct de leur canapé et grignoter d'incroyables filets de viande style pub. Pour un plat principal, Zoglo's offre des solutions rapides et faciles, y compris des boulettes de viande, des côtelettes et le shawarma Incredible, tandis que pour les plus aventureux, les chefs en herbe et les cuisiniers à domicile peuvent substituer les lanières de poulet ou de bœuf haché Incroyable dans d'innombrables recettes à base de viande ; les possibilités sont illimitées.

"L'assortiment des nouveaux produits Zoglo's est à dessein, illimité et incroyable, et répond à la demande croissante d'une alternative à la viande de première qualité qui se s'apprête comme de la viande", explique le chef Pino, de Zoglo's. "Pour inspirer les consommateurs, nous lançons également un hub de recettes sur Zoglos.com qui incitera les cuisiniers amateurs à faire preuve de créativité avec les produits, tout cela au nom du bon goût."

L'avenir est à base de plantes

Zoglo's s'est donné pour mission d'offrir des produits incroyables à un prix incroyable aux consommateurs qui veulent profiter des avantages d'un régime dynamique à base de plantes. Cette nouvelle gamme initiale de 12 produits marquera une étape importante pour l'entreprise dans sa mission de proposer des produits alimentaires à base de plantes polyvalents et de qualité aux Canadiens et aux gens du monde entier.

Pour plus d'informations sur Zoglo's et sa gamme de produits Zoglo's Incredible, veuillez consulter le site : https://zoglos.com/.

À propos de Zoglo's Incredible Food Corp :

Zoglo's Incredible Food Corp. est une société d'aliments d'origine végétale cotée en bourse qui offre des substituts de viande d'origine végétale riches en nutriments pour répondre aux besoins des consommateurs pour une variété d'occasions et d'exigences culinaires. Zoglo's Incredible Food Corp. propose actuellement 14 produits par le biais de sa gamme de produits traditionnels Green Box et 12 nouveaux produits innovants pour le marché grand public par le biais de sa nouvelle gamme de produits Zoglo's Incredible Black Box. Au cours des 25 dernières années, les produits Zoglo's ont été distribués dans plus de 700 commerces de détail au Canada, dont Walmart, Shoppers Drug Mart, Sobeys et Loblaws, et sont représentés aux États-Unis et en Europe.

