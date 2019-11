Zigmabit lance un super algorithme de minage -- ZigBit Miner

TOKYO, le 1er nov. 2019 /CNW/ - Zigmabit Inc. est heureux d'annoncer le lancement mondial ZigBit Miner, le premier appareil minier DLC (refroidissement liquide direct) au monde qui offre une sécurité ultime et une puissance à taux de hachage élevé. ZigBit Miner utilise ASIC ZigmaBit BoosterX de 7 nm pour miner diverses cryptomonnaies comme Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, etc. L'entreprise commencera à accepter des commandes de mineurs Zigmabit (2.0, 3.0, 5.0) le 31 octobre 2019.

Zigmabit accepte les paiements en Bitcoin, transfert bancaire, etc. Il offre une garantie allant jusqu'à 36 mois pour couvrir le type de défaillance qui touche ses produits. La société offre également la livraison gratuite partout au monde avec UPS ou FedEx.

À propos de Zigmabit Inc.

Situé à 26-9 Kamimeguro 1-9-chome Meguro, Tokyo 153-0051 Japon, Zigmabit Inc. vend des mineurs en ligne, au détail ou en gros. Zigmabit Inc. dispose d'une équipe de spécialistes chevronnés avec une expérience pertinente de plusieurs années dans les domaines du matériel et de la cryptomonnaie.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Relations publiques de Zigmabit, Ken Naruto, knaruto@zigmabit.com, +81 50-3196-4694, http://www.zigmabit.com

