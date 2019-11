Zigmabit lance un processeur de minage révolutionnaire

TOKYO, 8 novembre 2019 /CNW/ - Zigmabit connaît une croissance rapide au sein de l'industrie du minage de cryptomonnaie. La société a récemment lancé trois outils de minage multialgorithme qui assurent un rendement maximal du capital investi en seulement un mois. Zigmabit vient tout juste d'ouvrir un centre d'assistance technique à Munich, en Allemagne, pour mieux servir sa clientèle.

Zigbit Miners, le tout premier outil de minage au monde de type DLC (direct liquid cooling), est conçu tant pour les débutants que pour les mineurs professionnels de cryptomonnaie. Chacun des trois produits est facile à utiliser et est déjà configuré; les utilisateurs n'ont qu'à le brancher pour commencer le minage.

Bien que la popularité du minage de cryptomonnaie ait connu une croissance fulgurante au fil des ans, de nombreux enthousiastes ont mis en doute la constance des profits. Zigmabit est le fruit des travaux d'une équipe d'investisseurs qui se consacre à rendre le minage de cryptomonnaie plus simple et plus profitable pour l'ensemble de la population.

Zigmabit (www.zigmabit.com) compte sur une équipe de spécialistes qui font partie du domaine de la cryptomonnaie depuis ses tout débuts. Les trois nouveaux produits de minage de cryptomonnaie, à savoir ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 et ZigBit 5.0, ont été conçus pour procurer aux utilisateurs la meilleure profitabilité qui soit.

La société a réalisé cet objectif en portant le taux de hachage à un niveau maximal jamais atteint au sein de cette industrie. Les mineurs peuvent tirer parti de nombreux algorithmes pour exploiter le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et le Dash. Vous trouverez ci-dessous le taux de hachage de chaque produit de minage.

Bitcoin : ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s Litecoin : ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s Ethereum : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s Dash : ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50 TH/s

Afin de se démarquer de la concurrence dans un secteur aussi compétitif, les produits de minage de Zigmabit disposent également de fonctionnalités intelligentes, comme un système de refroidissement en boucle fermée, des ventilateurs silencieux, des pompes haute pression qui ne font pas de bruit, des radiateurs ultra-efficaces, et plus encore.

À propos de Zigmabit Inc. :

Zigmabit Inc. est un fabricant de mineurs de cryptomonnaie de grande qualité offrant une puissance de hachage extrêmement élevée sans consommer beaucoup d'énergie. Notre équipe est composée de plusieurs professionnels de haut niveau issus d'organisations renommées telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres. Établie à Tokyo, au Japon, Zigmabit possède à présent une usine de fabrication au Royaume-Uni et un tout nouveau centre de production à Munich, en Allemagne.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ken Naruto, admin@zigmabit.com, +81-50-3196-4694, http://www.zigmabit.com

