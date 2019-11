Zigmabit Inc. perturbe l'espace cryptographique mondial avec une puissance à taux de hachage extraordinaire

TOKYO, 5 novembre 2019 /CNW/ - La communauté de cryptographie mondiale est en effervescence devant les capacités des mineurs de cryptomonnaies récemment lancés par Zigmabit. À la différence des centaines de produits ordinaires sur le marché, les trois mineurs de Zigmabit, très puissants, offrent une puissance à taux de hachage atteignant 2000 TH/s pour le bitcoin. Construits à l'aide de la technologie de puce ASIC de Zigmabit, ces mineurs offrent en termes de rendement du capital investi un ratio compétitif en moins d'un mois.

Bien que le concept soit relativement nouveau, les cryptomonnaies sont maintenant devenues bien familières dans le monde de la finance et de la technologie. Le minage de cryptomonnaies est le processus par lequel de nouvelles cryptomonnaies sont créées. La puissance de taux de hachage, un terme très courant dans le minage de cryptomonnaies, est considéré comme l'un des déterminants les plus importants de la rentabilité dans l'optique du processus de minage. Elle peut être définie comme une mesure de la puissance du matériel du mineur et reflète la fréquence de calcul de la fonction de hachage par seconde. Selon sa puissance, la performance d'un mineur de cryptomonnaies peut être mesurée en KH/s (kilo-hachage par seconde), MH/s (méga-hachage par seconde), GH/s (giga-hachage par seconde) et TH/s (tera-hachage par seconde).

Zigmabit (www.zigmabit.com) dispose d'une équipe d'experts fortement engagés dans l'industrie de la cryptographie depuis ses tout débuts. Les trois nouveaux mineurs de cryptomonnaies de la société, ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 et ZigBit 5.0, ont été conçus dans le but d'assurer une meilleure rentabilité aux utilisateurs. La société a atteint cet objectif en maximisant le taux de hachage à un niveau jamais atteint jusqu'ici dans l'industrie. Ces mineurs peuvent fonctionner sous de nombreux algorithmes et sont capables de miner du bitcoin, de la lithécoïne, de l'éthéréum et du dash. Voici les puissances de taux de hachage des trois mineurs :

Bitcoin : ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s Litecoin : ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s Ethereum : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s Dash :ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50 TH/s

Afin de se démarquer sur un marché hautement compétitif, les mineurs Zigmabit offrent également de nombreuses caractéristiques intelligentes notamment un système de refroidissement en boucle fermée, des ventilateurs silencieux, des pompes haute pression silencieuses et des radiateurs super efficaces.

Pour en savoir plus sur les mineurs Watts et leur gamme exquise de produits, veuillez consulter notre site http://zigmabit.com.

À propos de Zigmabit Inc. : Zigmabit est un fabricant de mineurs de cryptomonnaies de haute qualité offrant une puissance de hachage extrêmement élevée sans consommer beaucoup d'énergie. Notre équipe est composée de plusieurs professionnels de haut niveau issus d'organisations renommées telles que Samsung, Microsoft, IBM et bien d'autres. Zigmabit, établie à Tokyo, au Japon, possède à présent une usine de fabrication au Royaume-Uni.

SOURCE Zigmabit Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Zigmabit Inc., Ken Naruto, +81 50-3196-4694, knaruto@zigmabit.com, http://www.zigmabit.com

Related Links

http://www.zigmabit.com