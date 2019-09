Zhuge Academy ouvre le campus de la Silicon Valley

L'organisme d'enseignement littéraire chinois est dédié aux enfants de familles chinoises établies à l'étranger

SAN FRANCISCO, 12 septembre 2019 /CNW/ -- Zhuge Academy, une marque chinoise d'éducation de calibre mondial ciblant les marchés étrangers qui appartient à Lanxum Inc. (SZ300010), a officiellement ouvert son campus de la Silicon Valley le 8 septembre selon les fuseaux horaires américains. Il s'agit du deuxième campus international de Lanxum, lequel succède à celui implanté au Canada en 2018. Zhuge Academy marque le début des institutions chinoises d'apprentissage aux États-Unis.

Les données démographiques de ce pays en 2018 montrent que la Californie abrite désormais une population chinoise s'élevant à 1,8 million de personnes, et 200 000 d'entre elles vivent dans la région de la baie de San Francisco. Bon nombre de parents faisant partie de ce groupe appréciable souhaitent que leurs enfants maîtrisent la langue chinoise et se familiarisent avec les grandes œuvres de la littérature chinoise. Lanxum est le premier organisme chinois d'éducation à enseigner l'histoire littéraire aux adolescents. Ses mécanismes d'éducation consistent principalement à stimuler l'intérêt des pupilles pour l'histoire et la littérature chinoises. Pour parvenir à cette fin, un système de lecture complet, axé sur la science et propre à de multiples niveaux, a été mis sur pied pour les écoles primaires et secondaires, lequel permet aussi d'inculquer aux élèves et aux étudiants un sens d'humanisme.

Zhuge Academy est la plate-forme de Lanxum à l'étranger qui diffuse son programme d'étude exclusif Mega Chinese. L'approche Mega Chinese s'appuie sur les réformes du système d'éducation de la Chine, qui a adopté une méthode plus holistique en ce qui a trait à l'enseignement du chinois dans les écoles du pays. La marque fournit des produits d'éducation chinois à la fois professionnels et intéressants aux enfants d'âge scolaire. Une version internationale de Mega Chinese suivra tout comme une introduction aux œuvres littéraires chinoises.

Le campus de San Francisco offrira des cours sur place à trois endroits : au centre de West San Jose, au centre de Fremont, et au centre de Newark. Deux approches pédagogiques en classe sont proposées : la première prend la forme d'un enseignant présentant la matière, tandis que la deuxième se veut une formule en ligne et en classe.

Actuellement, Mega Chinese de Lanxum compte plus de 300 centres d'enseignement dans 30 villes et provinces de la Chine; des campus internationaux ont aussi été établis à Vancouver et dans la Silicon Valley. En juin 2018, la société a annoncé prévoir mettre sur pied une filiale à l'étranger, Lanxum (USA) Limited, disposant d'un fonds de roulement de 10 millions $ US. Lanxum souhaite se concentrer sur la constitution de son portefeuille éducatif entourant le modèle Mega Chinese, tout en continuant d'explorer et de développer d'autres marchés partout dans le monde.

