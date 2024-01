SmallRig est la société manufacturière d'accessoires photo et vidéo la plus connue au monde

SHANGHAI et SHENZHEN, Chine, 30 janvier 2024 /CNW/ - L'édition 2023 du palmarès Globalization Innovators Top30 de Forbes China, une liste célébrant 30 entrepreneurs dont les entreprises ont connu une croissance et une reconnaissance internationales importantes, a été annoncée à l'occasion de la cérémonie de remises des prix Globalization Innovators Selection 30&30 2023 de Forbes China, à Shanghai. Parmi les lauréats, mentionnons Shou Zi Chew, chef de la direction de TikTok, Yang Huahua, chef de la chaîne d'approvisionnement d'Anker Innovations, et Zhou Yang, fondateur et président du conseil de SmallRig, une marque sous l'égide de Shenzhen Leqi Network Technology Co., Ltd.

Le palmarès de Forbes China témoigne des ambitions mondiales des marques chinoises et de la compréhension qu'ont leurs dirigeants pour surmonter les défis posés par l'expansion internationale. Le processus de sélection, qui s'est échelonné sur plus de six mois, comportait des études de marché méticuleuses et des entrevues personnelles, qui ont abouti à une liste de personnes qui ont non seulement réussi dans leurs domaines respectifs, mais qui ont également établi la norme en matière de leadership et d'innovation dans le monde des affaires. L'initiative marque un moment important dans la reconnaissance de l'impact mondial des entreprises chinoises et des leaders visionnaires qui les orientent vers une présence internationale plus vaste.

Dans la liste, un sous-groupe d'entreprises se démarque pour leur parcours exceptionnel, qui les a conduits à faire du commerce électronique transfrontalier et à exporter des produits, en passant par établir des marques influentes et des modèles d'affaires novateurs qui trouvent un écho partout dans le monde. Parmi celles-ci, SmallRig est mise en lumière pour son rôle central dans la démonstration de la capacité des entreprises chinoises à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale.

SmallRig, qui a été fondé par Zhou Yang en 2010 et a lancé sa marque phare en 2013, a connu une croissance remarquable depuis ses origines en équipement d'imagerie optique jusqu'à son statut actuel d'entité mondialement reconnue misant sur un portefeuille diversifié de produits. Sous la direction de Zhou Yang, l'entreprise a élargi son portefeuille pour inclure cinq groupes de produits clés, soit des systèmes de soutien et de stabilisation des caméras, des solutions de gréage pour téléphones intelligents, des systèmes d'éclairage et de contrôle de pointe, des solutions d'alimentation portable ainsi que la solution tout-en-un de configuration de diffusion en continu en direct. Offrant plus de 720 produits, SmallRig répond à un large éventail de besoins d'imagerie, établissant une forte présence de la marque sur les marchés internationaux.

Les produits de SmallRig sont disponibles dans plus de 150 pays et régions. Ces solutions ont trouvé une application étendue dans de nombreux domaines, y compris la diffusion en direct, les blogues vidéo, les vidéos courtes, les documentaires et même les superproductions hollywoodiennes, positionnant l'entreprise comme un chef de file mondial des ventes et des parts de marché des accessoires pour caméra.

