Zeus, élargissant son portefeuille, annonce une nouvelle famille de produits polyimide

La famille comprend le tube PI, le fil revêtu PI, le tube PI Glide™, le tube PI Glide™ et le fil revêtu PI Glide™

ORANGEBURG, Caroline du Sud, 11 juin 2019 /CNW/ - Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), important fournisseur de solutions polymères et innovateur en science des matériaux, a annoncé le lancement d'une nouvelle famille de produits de polyimide (PI). Au nombre des nouveautés figurent des tubes et des fils revêtus contenant du polyimide et du PI Glide™, un composite fortement lubrifié de polyimide avec PTFE.

En élargissant ainsi son portefeuille de produits, un portefeuille bien établi, Zeus incite les fabricants de dispositifs médicaux à consolider davantage leurs fournisseurs en tirant parti des atouts reconnus de Zeus : la qualité, le service, la réactivité et la capacité de croissance.

Concrètement, outre les caractéristiques intrinsèques de la résine de polyimide, propriétés avantageuses, les ingénieurs concepteurs peuvent également tirer parti de la capacité de :

minimiser le profil, de maximiser le canal de travail disponible et de réduire la rigidité par des épaisseurs de paroi minces;

concilier sur mesure le pouvoir lubrifiant et la résistance en superposant du polyimide et du PI Glide™;

combiner le PI Glide™ avec une gaine en polyimide pour créer un tube avec une ID lubrifiante et une OD collable.

Zeus présente sa nouvelle famille de produits polyimide au salon MD&M East (stand 1421), le principal salon MedTech de la côte Est, qui se tient du 11 au 13 juin 2019 au Centre de congrès Jacob K. Javits, à New York.

COMMENTAIRES

« Lorsqu'il s'agit de composants PI, les fabricants de dispositifs recherchent plus auprès d'un fournisseur que des produits de qualité à des prix compétitifs. Ils veulent un partenaire qui comprend leur modèle d'entreprise, les pressions concurrentielles et les impératifs du délai de mise en marché. Étant fournisseur de composants de premier ordre, Zeus est consciente de ces besoins et dispose de l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs de chaque client. » - Daryl Leach, directeur, Gestion des marchés mondiaux, Zeus Industrial Products, Inc.

« En lançant cette nouvelle famille de produits PI, Zeus permet aux fabricants de regrouper facilement les fournisseurs de leurs composants de cathéters. La transition vers nos produits PI aidera les fabricants à améliorer la continuité de l'approvisionnement, à augmenter les rendements et le débit et à générer des économies de coûts. » - Matt Allen, responsable mondial des marchés médicaux, Zeus Industrial Products, Inc.

FAITS EN BREF

Zeus a lancé une famille de polyimides, offrant des capacités de tubage et de fils revêtus, avec en option le PI Glide™ pour une lubrification améliorée.

Les couches sur mesure en polyimide et PI Glide™ apportent les meilleures caractéristiques de chacun aux conceptions de dispositifs.

La consolidation de l'approche fournisseurs profite, par effet de levier, de la qualité, du service, de la réactivité et de la capacité de croissance éprouvés de Zeus.

RESSOURCES

Cliquez ici pour demander des échantillons.

Zeus Industrial Products : Pour en apprendre plus sur la société et ses produits, consultez le site Web de Zeus ou appelez sans frais le 1-800-526-3842 ou le +1-803-268-9500 (en dehors des États-Unis).

À PROPOS DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc. à son siège social à Orangeburg, en Caroline du Sud, aux États-Unis, et son cœur de métier porte sur le développement et l'extrusion de précision de matériaux polymériques évolués. La société, qui compte 1 700 employés dans le monde entier, possède des installations de vente et de fabrication à Aiken, Gaston et Orangeburg en Caroline du Sud, à Branchburg dans le New Jersey, à Chattanooga dans l'État du Tennessee, à Guangzhou en Chine et à Letterkenny en Irlande. Les produits et services de Zeus sont destinés aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs médicaux, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la fibre optique, de l'énergie et de la gestion des fluides. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.zeusinc.com.

