Zeus annonce des tubes en polyimide conformes aux normes REACH et MDR de l'UE

Les tubes en polyimide PI et PI Glide™, les premiers à satisfaire aux normes REACH et MDR de l'UE, sont disponibles sur le marché mondial

ORANGEBURG, Caroline de Sud, 2 septembre 2020 /CNW/ - Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), important fournisseur de solutions polymères et innovateur en science des matériaux, annonce aujourd'hui les tout premiers tubes en polyimide (PI et PI Glide™) conformes REACH et MDR de l'UE, conformité vérifiée par un laboratoire indépendant à la demande de la société, sont disponibles d'ores et déjà sur le marché mondial.

Sigle anglophone des termes Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), le règlement REACH, adopté par l'UE pour protéger la santé humaine et l'environnement des menaces chimiques, restreint l'approvisionnement en substances nocives à destination de l'UE. À ce titre, le règlement REACH impose à toutes les entreprises qui fabriquent et commercialisent des substances dans l'UE, l'obligation de gérer les risques qui y sont liés.

Se référant au Règlement européen sur les dispositifs médicaux, le MDR de l'UE impose des normes de qualité et de sécurité élevées aux dispositifs médicaux produits ou fournis en Europe. En somme, alors que le règlement REACH porte sur la composition des matériaux, le MDR de l'UE, plus englobant, s'applique spécifiquement aux dispositifs médicaux.

Les polyimides, une classe de polymères de haute performance réputés pour leurs propriétés chimiques, thermiques et mécaniques exceptionnelles, sont largement utilisés dans des applications médicales, notamment dans la mise au point de cathéters vasculaires et non vasculaires. Zeus offre une large gamme de tubes en polyimide et produits sur mesure en taille, épaisseur, couleur et niveau de lubrification.

DÉCLARATIONS

« Nous savons que nos clients sont confrontés à des fardeaux réglementaires et avons pris l'engagement à les aider à surmonter ces difficultés. En l'absence d'un fournisseur de PI conforme, les entreprises se verront contraintes d'évaluer d'autres matériaux ou de mettre en veilleuse des projets de distribution de produits en Europe. Outre la tranquillité d'esprit qu'ils apportent aux clients, nos produits en polyimide, parce que conformes, leur feront économiser potentiellement des centaines de milliers de dollars du fait d'éviter la réévaluation des matériaux, la reconception des produits et les retards de lancement. » - Bob Chaney, directeur général adjoint, Ventes et marketing mondiaux, Zeus Industrial Products, Inc.

« Pour avoir su perfectionner et améliorer en continu nos procédés de fabrication, Zeus est en mesure de fournir des tubes en polyimide conformes aux normes REACH et MDR de l'UE. Nous sommes le seul fournisseur au monde à avoir pu le faire et avons satisfait aux exigences de conformité sans modifier en rien notre produit final. Au fait, Zeus, par des tests approfondis en laboratoire, a confirmé que la structure chimique et les propriétés mécaniques des tubes en polyimide ne sont pas entamées. » - Matt Allen, premier chef de produit, Zeus Industrial Products, Inc.

FAITS EN BREF

Zeus est le seul fournisseur de tubes en polyimide conformes aux normes REACH et MDR de l'UE, disponibles d'office sur le marché mondial.

Le règlement REACH restreint l'approvisionnement en matériaux nocifs à destination de l'UE.

Le règlement MDR de l'UE impose des normes de qualité et de sécurité élevées aux dispositifs médicaux fabriqués ou fournis en Europe .

en . Les polyimides interviennent largement dans des applications médicales, notamment dans la mise au point de cathéters.

Les produits PI et PI Glide de Zeus, étant conformes, font éviter aux clients la réévaluation des matériaux, la reconception des produits et les retards de lancement.

Zeus offre une large gamme de tubes en polyimide et produits sur mesure en taille, épaisseur, couleur et niveau de lubrification.

RESSOURCES

Cliquez ici pour demander des échantillons.

Pour en apprendre plus sur la société et ses produits, consultez le site Web de Zeus ou appelez sans frais 1-800-526-3842 ou +1-803-268-9500 (en dehors des États-Unis).

À PROPOS DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc. a son siège social à Orangeburg, en Caroline du Sud, aux États-Unis, et son cœur de métier porte sur le développement et l'extrusion de précision de matériaux polymériques évolués. La société, qui compte 1 700 employés dans le monde entier, possède des installations de fabrication et de vente à Aiken, Columbia, Gaston et Orangeburg en Caroline du Sud, à Branchburg dans le New Jersey, à Chattanooga dans l'État de Tennessee, à Guangzhou en Chine et à Letterkenny en Irlande. Les produits et services de Zeus sont destinés aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la médicine, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la fibre optique, de l'énergie et de la gestion des fluides. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur, www.zeusinc.com.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jennifer McQuesten, vice-présidente, Communications d'entreprise, 803-268-9500, http://www.zeusinc.com

