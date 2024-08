MUSCAT, Oman, 8 août 2024 /CNW/ - Zerova Technologies est heureuse d'annoncer un partenariat novateur avec Muscat Gas, visant à accélérer la croissance et le développement des véhicules électriques (VE) au Sultanat d'Oman. Cette collaboration stratégique souligne l'ambition de Muscat Gas de devenir le principal fournisseur de bornes de recharge pour VE dans la région.

Les discussions entre Zerova Technologies et Muscat Gas ont commencé il y a six mois. Suite à une série de négociations approfondies et d'analyses détaillées, les deux parties ont maintenant conclu un accord officiel qui promet de transformer le paysage de l'infrastructure des véhicules électriques en Oman.

« Nous sommes ravis de nous associer à Muscat Gas dans cette entreprise transformatrice, a déclaré le vice-président des ventes de Zerova Technologies Europe B.V. Notre expertise combinée et notre vision commune d'un avenir durable font de cette collaboration une combinaison naturelle. Nous sommes impatients de soutenir Muscat Gas dans sa mission de diriger le marché de la recharge des VE et de contribuer aux objectifs du Sultanat en matière d'énergie verte. »

Muscat Gas, connue pour son approche novatrice et son engagement envers l'excellence, est prête à faire des progrès importants dans le secteur des VE. Ce partenariat tirera parti des solutions avancées de recharge des VE de Zerova Technologies et de la vaste expertise locale de Muscat Gas pour établir un réseau robuste et fiable de bornes de recharge de VE à Oman.

Ce partenariat marque une étape importante dans le parcours d'Oman vers le transport durable et l'énergie plus propre. Ensemble, Zerova Technologies et Muscat Gas sont déterminées à favoriser un environnement où les véhicules électriques peuvent prospérer, ouvrant la voie à un avenir plus vert et plus durable.

À propos de Muscat Gas :

Muscat Gas Company SAOG a été fondée en 1983 à Muscat, au Sultanat d'Oman, pour faire affaire dans le domaine des gaz industriels et du GPL. Parce qu'elle croit en la nécessité de maintenir un environnement propre et vert, l'entreprise a conclu de nombreux accords et partenariats au cours de la dernière décennie avec de grandes entreprises internationales axées sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone. En 2024, cet engagement a été renforcé par un partenariat stratégique avec Zerova Technologies Company, visant à établir la première chaîne de montage de chargeurs de véhicules électriques au Sultanat d'Oman.

À propos de Zerova Technologies

Zerova Technologies conçoit et fabrique une gamme complète de solutions de recharge de VE qui alimentent les marques à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse de partenariats en marque blanche ou de partenariats de conception collaborative, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec les clients pour assurer le succès et s'aligner sur leurs stratégies de canaux à l'échelle mondiale. Avec des installations de fabrication stratégiquement situées à Taïwan, en Chine, au Vietnam, au Japon, en EMOA et aux États-Unis, Zerova est bien équipée pour répondre aux divers besoins de ses partenaires.

