CHARLESTON, Caroline du Sud, 7 avril 2025 /CNW/ - Zero Industrial, Inc. (« Zero Industrial »), une entreprise de développement de premier plan qui décarbonise la chaleur industrielle en utilisant des systèmes de stockage d'énergie thermique (« TES »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès un financement de 10 millions de dollars dirigé par Evok Innovations (« Evok ») avec la participation de Rush en Capital Management (« Rusheen »).

« Nous sommes ravis de nous associer à Evok et à Rusheen pour nous aider à accélérer le déploiement de projets de stockage d'énergie thermique en Amérique du Nord, a déclaré Ted Kniesche, fondateur et chef de la direction. « Nous créons rapidement des occasions de projets avec des clients industriels qui veulent réduire leurs coûts d'énergie et leur empreinte carbone en utilisant l'électricité stockée comme énergie thermique, au lieu de brûler du gaz, du mazout ou du charbon. »

Zero Industrial a été fondée en 2024 par Ted Kniesche et Jim McDermott pour décarboniser la chaleur industrielle à l'aide de systèmes TES disponibles sur le marché dans des installations industrielles. L'entreprise fournit des services complets de développement de projet à ses clients, y compris la sélection de technologies, la conception de projets et l'ingénierie de chaque système TES. Fait important, Zero Industrial financera entièrement chaque projet et vendra de la chaleur ou de la vapeur propre à ses clients dans le cadre d'un contrat de chauffage en tant que service à long terme sans aucune dépense en capital initiale requise par l'installation industrielle.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ted et à son équipe de Zero Industrial pour bâtir une entreprise de développement de premier plan qui accélérera la décarbonisation de l'industrie, l'un des secteurs les plus difficiles à réduire de notre économie, a déclaré Naynika Chaubey, associée chez Evok Innovations. « Nous continuons de voir une croissance massive de la production d'énergie renouvelable intermittente et bon marché, associée à des réseaux électriques de plus en plus touchés. Zero Industrial tire parti de ces défis du marché en déployant des projets de stockage thermique qui transformeront de l'électricité propre réduite ou en période creuse en chaleur et en vapeur de base utilisées par les industries à l'échelle mondiale. »

Zero Industrial lance et développe activement des projets aux États-Unis et au Canada et cherche des clients industriels qui cherchent à décarboniser leur chaleur industrielle, à éliminer les polluants courants et à réduire les coûts et la volatilité de l'énergie.

À propos de Zero Industrial, Inc.

Zero Industrial est un important développeur de projets de décarbonisation industrielle, qui utilise des technologies de stockage d'énergie thermique pour éliminer la combustion de combustibles fossiles pour la production de chaleur et de vapeur dans les installations industrielles. Zero Industrial offre à ses clients une solution de développement complète de bout en bout, de la conception à l'ingénierie, en passant par l'exécution et la livraison du projet. La chaleur produite par ses projets sera vendue dans le cadre d'une entente de Heat-as-a-Service sans nécessiter d'investissement de capitaux de la part de ses clients. Zero Industrial lance et développe activement des projets aux États-Unis et au Canada et explore d'autres marchés internationaux. Pour en savoir plus, consultez le site www.zeroindustrial.energy

À propos d'Evok Innovations

Evok est un fonds de capital-risque pour les technologies propres qui vise à soutenir des entrepreneurs exceptionnels avec des visions audacieuses pour développer de nouvelles technologies au sein de l'industrie lourde. Chez Evok, nous offrons une valeur qui va au-delà du capital en tirant parti de notre équipe de technologues et de bâtisseurs d'entreprise, ainsi que de notre groupe de partenaires limités, qui comprend de grandes institutions financières et des chefs de file de l'industrie, pour aider à accélérer le succès de nos entreprises.

En 2016, Evok a été fondée avec la thèse de collaborer avec des partenaires industriels pour investir dans de nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie et les mettre à l'échelle. Avec le lancement du Fonds Evok II en 2022, nous avons élargi ce mandat, en faisant appel à des partenaires stratégiques dans de nouveaux secteurs verticaux industriels, y compris les minéraux critiques. Evok investit activement à partir du Fonds II, un fonds de 284 millions de dollars américains visant à soutenir les entreprises de série A+ en Amérique du Nord qui adoptent de nouvelles approches pour soutenir la transition énergétique dans un large éventail de secteurs et d'industries. Pour tout renseignement complémentaire, consulter : www.evokinnovations.com

À propos de Rush en Capital Management

Rusheen Capital Management (« RCM ») est une société de capital-investissement basée à Santa Monica qui se spécialise dans les investissements qui favorisent la durabilité et l'efficacité des ressources dans le paysage de la transition énergétique. Fondée en 2015, la RCM se concentre sur les entreprises en phase de croissance dans des secteurs comme le captage et l'utilisation du carbone, la transition énergétique, l'énergie à faibles émissions de carbone et la durabilité de l'eau. Depuis 2003, les dirigeants de la MRC ont fondé, dirigé et investi dans plus de 40 entreprises de transition énergétique dans l'ensemble de l'économie industrielle. Pour en savoir plus, consultez le site www.rusheen.com.

Pour en savoir plus, communiquez avec Sara Holba à [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2658694/ZeroIndustrial_Logo_Logo.jpg

SOURCE Zero Industrial, Inc.