Plus de 80 % des répondants estiment que les technologies d'automatisation ne sont pas prioritaires dans leur milieu de travail

CAMPBELL, Californie, 26 août 2021 /CNW/ - ZERO, l'un des principaux fournisseurs de technologies d'automatisation de la productivité pour les entreprises de services professionnels, a annoncé aujourd'hui les résultats d'un sondage sur l'état de l'automatisation dans le secteur juridique, selon lequel les processus d'entreprise non automatisés, comme la saisie des heures, nuisent à la productivité et aux résultats des employés des services juridiques. Le sondage intitulé The State of Automation in Legal: Identifying Opportunities to Improve the Practice and Business of Law contient les points de vues de responsables de la comptabilisation du temps (c.‑à‑d. des avocats, des parajuristes, etc.) et des administrateurs (des domaines des RH, des TI, des finances, etc.) au sujet de la façon dont ils consignent leurs projets et de la saisie des heures connexes.

Selon le sondage, près de 75 % des responsables de la comptabilisation du temps ne pensent pas que leur entreprise leur donne les outils d'automatisation dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches efficacement. San grande surprise, plus de 80 % des répondants estiment que le travail non facturable nuit à l'atteinte de leurs résultats et de leurs objectifs.

« Selon notre sondage auprès de membres du personnel juridique, y compris des avocats, des partenaires et des parajuristes, la majorité des répondants qui se sont identifiés comme des employés qui effectuent des tâches facturables ont l'impression que les responsables des processus d'automatisation des milieux de travail dans le secteur juridique tardent à adopter des technologies qui pourraient stimuler la productivité, augmenter le travail facturable et réduire les tâches administratives quotidiennes qui prennent plus de temps que nécessaire, a déclaré Alex Babin, cofondateur et chef de la direction de ZERO. Nous avons découvert que l'industrie juridique est prête à accueillir des améliorations technologiques au niveau le plus élémentaire de l'organisation. Ces améliorations pourraient avoir un effet profond non seulement sur le bien-être du personnel, mais aussi sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise ».

Principaux points à retenir :

Responsables de la comptabilisation du temps

Plus de 40 % des responsables de la comptabilisation du temps consacrent plus de 35 % de leur temps à des tâches non facturables. Une proportion égale de répondants (28 %) consacre de 10 % à 19 % et de 20 à 34 % de leur temps à ces tâches, respectivement. Pour un avocat au tarif modeste, cela représente au moins 700 heures par année ou 200 000 $ en heures facturables potentielles.

Parmi les répondants, 65 % ne croient pas que leur entreprise leur fournit les outils dont ils ont besoin pour réduire les heures non facturables. Un pourcentage presque équivalent de répondants estiment travailler trop fort.

Plus de 80 % des responsables de la comptabilisation du temps ne pensent pas que l'automatisation est une priorité pour leur entreprise, ou ne savent pas si c'est le cas. Cela peut nuire aux entreprises qui n'équipent pas leurs employés ou qui ne démontrent pas leur esprit d'innovation et leur désir de fournir à leurs employés les outils dont ils ont besoin. En effet, près de 50 % des répondants ne savent pas si leur entreprise envisage d'intégrer des outils d'automatisation.

Selon 60 % des responsables de la comptabilisation du temps interrogés, les outils de gestion des courriels, de saisie du temps et d'automatisation du flux de travail, même lorsqu'ils sont disponibles, sont tous sous-utilisés.

Administrateurs

Selon les réponses au sondage, les administrateurs ne sont souvent pas au courant de l'ampleur des tâches non facturables ou des perceptions des responsables de la comptabilisation du temps en ce qui concerne la disponibilité, l'utilisation ou les besoins en matière d'outils.

Selon les répondants, les cabinets d'avocats doivent intégrer des solutions plus efficaces pour alléger le fardeau des tâches non facturables de faible valeur, en particulier dans la gestion des courriels et la saisie des heures.

Vous trouverez un rapport complet sur l'ensemble du sondage et d'autres statistiques ici.

À PROPOS DE ZERO

ZERO est un chef de file des services d'automatisation de la productivité qui conçoit des produits visant à aider les entreprises de services professionnels à atteindre l'excellence opérationnelle. Les applications de ZERO permettent aux avocats d'augmenter leur rendement et leurs revenus en automatisant et en rationalisant les tâches administratives onéreuses comme la gestion des courriels et la saisie du temps à l'extérieur du bureau. Les cabinets d'avocats du monde entier comptent sur ZERO pour minimiser les pertes de revenus, accroître la conformité des courriels et améliorer les conditions de travail des avocats. Pour en savoir plus, consultez le site : www.zerosystems.com .

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Jessi Adler

Plat4orm

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083236/Zero_Logo.jpg

SOURCE ZERO

Liens connexes

https://zerosystems.com/